Пропозиції США щодо Донеччини: Зеленський заявив, що це точно не в інтересах України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що пропозиції США щодо Донеччини, які фактично відображають позицію Росії, не відповідають інтересам України.

Про це Зеленський сказав під час зустрічі з представниками ЗМІ 11 грудня.

Він заявив, що ознайомився з усіма пропозиціями американської сторони щодо можливого «компромісного» врегулювання ситуації навколо Донеччини. За його словами, ці ініціативи, які фактично враховують позицію Росії, не відповідають українським інтересам.

Що пропонують США

За словами президента, американська сторона моделює варіант, у якому українські війська залишають частину території Донеччини, а російські — не заходять на неї. Фактично йдеться про створення «вільної економічної зони» або демілітаризованої території з невизначеним управлінням.

«Вони не знають, хто керуватиме цією територією. Українські війська начебто виходять, російські не заходять. Але хто відповідає за цю зону — питання відкрите», — пояснив Зеленський.

Президент підкреслив, що у такому підході відсутній принцип паритету: якщо Україна відводить свої сили, Росія повинна робити те саме на аналогічну відстань.

Ризики та ключові питання

Глава держави наголосив, що пропозиція створити «вільну економічну» або «демілітаризовану» зону виглядає сумнівною, якщо російські війська залишаються на своїх позиціях і нічим не стримуються.

«Що завадить російським військам просунутися далі або зайти в цю зону під виглядом цивільних? Це все дуже серйозні питання», — зазначив Зеленський.

Він також нагадав, що будь-який контроль над такими територіями має супроводжуватись чітким міжнародним моніторингом.

Чи готова Україна прийняти такий компроміс

Президент підкреслив, що нинішні пропозиції США не можна назвати справедливими:

«Це точно не в інтересах України. Але розмова триває — потрібно шукати рішення, яке буде адекватним і паритетним», — заявив він.

За його словами, рішення щодо можливих територіальних компромісів не може ухвалити одна людина.

«На це питання має відповідати народ України — у форматі виборів або референдуму», — додав він.

Все залежить від армії

Зеленський наголосив, що позиції українських військових на фронті безпосередньо впливають на дипломатичні умови, які обговорюють міжнародні партнери.

«Те, що можуть стримати наші військові, де вони можуть стояти й знищувати окупанта, впливає на всю дипломатичну конструкцію», — сказав президент.

Додамо, що Україна та Європа передали США свої пропозиції щодо «мирного» плану врегулювання війни, який вже місяць просуває адміністрація американського президента Трампа.