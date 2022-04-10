Пропутінські партії в ЄС, яких Росія роками накачувала грошима, намагаються розколоти суспільство — Подоляк

Сьогодні ці партії вже вимирають, проте продовжують свою діяльність.

Радник очільника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що деякі проросійські політики в Євросоюзі досі намагаються грати на розкол суспільства.

Про це він написав у своєму Твіттері.

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"Росія роками створювала пропутінські партії в Європі та накачувала їх грошима. Так, вони маргінальні. Так, вони вмирають. Але все ще намагаються грати на розкол суспільства. ЄС має розуміти: загравати з проросійськими політиками – це кликати "русский варварский мир" до Європи", — написав Подоляк.

Нагадаємо, Європа починає визнавати, що помилялася щодо Росії. Але відмовлятися від газу не готова навіть після побачених звірств путінської машини смерті у Бучі та інших містах і селах Київщини. Ембарго на купівлю російських енергоносіїв блокують Німеччина, частково Франція, Австрія та Угорщина.

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