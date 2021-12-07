"Проривів не очікуємо": Кулеба розповів, як завершаться перемовини Байдена і Путіна

"Проривів не очікуємо": Кулеба розповів, як завершаться перемовини Байдена і Путіна

Кулеба вважає, що Путін почує від Байдена "дуже чіткі сигнали" щодо дій українських партнерів у разі вторгення РФ.

Україна не очікує проривів за підсумками перемовин президента США Джо Байдена із його російським колегою Володимиром Путіним.

Відповідну заяву український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба озвучив у понеділок, 6 грудня, в етері передачі "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

На переконання очільника зовнішньополітичного відомства, очільник Кремля почує від американського лідера "дуже чіткі сигнали" про те, що зроблять партнери України, якщо РФ "вдасться до військової операції проти нашої держави".

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"Це будуть переконливі речі", - наголосив Кулеба. Водночас на запитання про те, чи можливе досягнення під час переговорів принципових домовленостей між США і Росією, міністр МЗС відповів: "В житті, звісно, можливо все, однак я б не очікував завтра якихось проривів".

"Я думаю, що кожна сторона заявить своє максималістське бачення логіки подальших дій, а потім вже будуть працювати різні команди над тим, як далі розвиватиметься ситуація", - поділився головний дипломат України.

Він також підкреслив "відкритість Сполучених Штатів до взаємодії" з Україною.

Нагадаємо, що у вівторок, 7 грудня, президент США Джо Байден захищеним відеозв'язком проведе перемовини із російським колегою Володимиром Путіним. Очікується, що американський лідер висловить занепокоєння військовою діяльністю Кремля поблизу кордонів з Україною.

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