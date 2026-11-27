Аліса Вайдель / © Reuters

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Проросійська лідерка партії ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD) Аліса Вайдель виступила проти допомоги Україні та вважає, що українські громадяни мають покинути ФРН після закінчення війни.

Про це вона висловилася в подкасті «Zur Wahrheit gehört».

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Під час розмови вона заявила, що після завершення бойових дій в Україні українські біженці мають повернутися на батьківщину. За її словами, йдеться приблизно про 1,1 млн українців, які нині перебувають у Німеччині.

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«Коли бойові дії в Україні припиняться — сподіваюся, це станеться вже невдовзі — і буде укладено мирну угоду, українці також мають повернутися на батьківщинуі», — заявила Аліс Вайдель.

Зауважимо, днями у Бундестазі розгорнулася дискусія навколо бюджету Німеччини на 2027 рік, який передбачає близько 12 мільярдів євро військової і фінансової допомоги Україні, пише Tagesschau.

Особливо різко проти допомоги Україні виступила знову ж таки Вайдель, назвавши витрати марнотратством грошей німецьких платників податків. За її словами, коли йдеться про фінансування України, у влади нібито «без проблем знаходяться гроші».

«Ці гроші, до речі, належать не вам, а німецьким платникам податків, і ви їх розкрадаєте», — стверджує Вайдель.

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Кандидат у президенти Франції, олімпійського чемпіона з дзюдо Тедді Рінера поставив під сумнів доцільність військової допомоги Україні. Мовляв, це не війна французів. Втім, чинний лідер Еммануель Макрон закликав уникати «наївності» та «безвідповідальності».

Окрім того, «подруга Путіна» лідерка ультраправої партії «Національне об’єднання» Марін Ле Пен заявила, якщо стане президенткою, то припинить фінансову допомогу Україні. Своє рішення вона пояснила складним станом державних фінансів.

Тим часом очільник МЗС Словаччини Юрай Бланар звинуватив українців у вторгненні СРСР до Чехословаччини 1968 року. Як аргумент він навів склад першого радянського полку та походження тодішнього очільника СРСР Леоніда Брежнєва.

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