Келін Георгеску заявляв, що війна в Україні маніпулюється американськими військовими компаніями.

На президентських виборах у Румунії лідирує ультранаціоналістичний, проросійський кандидат Келін Георгеску. На другому місці – чинний прем'єр-міністр країни Марчел Чолаку.

Про це свідчить інформація на сайті Центральної виборчої комісії Румунії.

Громадяни Румунії 24 листопада проголосували у першому турі президентських виборів. Стало відомо, що лідирує Георгеску, всупереч прогнозам. Він набирає 22,86% голосів.

Так, проведене соцопитування вказувало на лідерство напередодні виборів лівого прем'єра країни Марчела Чолаку і голови опозиційної ультраправої партії AUR Джордже Сіміон. Тож очікувалося, що вони змагатимуться за президентську посаду у другому турі виборів.

Зауважимо, що за друге місце поряд із Чолаку змагається голова провідної опозиційної партії Румунії "Союз порятунку громадян" Єлена Ласконі. Вона – прозахідна, проукраїнська лібералка.

Зважаючи на те, що у разі виходу до другого туру Георгеску і Ласконі вибори перетворюються на геополітичне протистояння – суперниця проросійського кандидата могла б консолідувати усіх прохідних виборців Румунії та здобути перемогу.

Результати голосування у першому турі президентських виборів у Румунії:

Калін Георгеску – 22,86% голосів виборців,

Марчел Чолаку – 19,22%,

Єлена Ласконі – 19,13%,

Джордже Сіміон – 13,87%,

Ніколає Чуке – 8,81%,

Мірча Джоане – 6,32%.

Що відомо про Келіна Георгеску?

Як зазначає видання Politico, Георгеску – надзвичайно релігійний і націоналістичний. Він проводив кампанію, спрямовану на зменшення залежності Румунії від імпорту, підтримку фермерів і збільшення внутрішнього виробництва харчів та енергії.

Політик також стверджував, що ЄС і НАТО не представляють належним чином інтереси його країни. А ще заявляв, що війна в Україні маніпулюється американськими військовими компаніями.

Коли Георгеску був маловідомим професором університету, то використовував TikTok для згуртування виборців навколо себе. Він також зазнав жорсткої критики за свої попередні коментарі, в яких підтримав фашистський легіонерський рух Румунії ХХ століття.

До слова, на нещодавніх президентських виборах у сусідній Молдові перемогла Мая Санду.

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