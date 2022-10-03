Проросійський політик Мілорад Додік лідирує на виборах президента Республіки Сербської

Додік – відкритий прихильник президента Росії Путіна.
На виборах президента Республіки Сербської (державного утворення у складі Боснії та Герцеговини) лідирує Мілорад Додік – проросійський політик, який підтримав війну Путіна проти України.
Про це свідчить результат підрахунку 82% голосів виборців, оприлюднений ЦВК, пише "Українська правда".
Мілорад Додік, що прагне виходу Республіки Сербської зі складу Боснії та Герцеговини, отримав 48,8% голосів виборців, а його опонентка Єлена Тривич – 42,6%.
Мілорад Додік – відкритий прихильник президента Росії та напередодні виборів літав до Москви для зустрічі з ним.
Нагадаємо, у Бразилії може з'явитися новий старий президент, якого звинувачували у корупції.
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