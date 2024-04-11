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Проросійський прем'єр Фіцо заявив, що Словаччина хоче бути дружньою для України

Проросійський прем'єр Фіцо заявив, що Словаччина хоче бути дружньою для України

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. / Фото: Associated Press

Фіцо відомий своєю антиукраїнською позицією.

Проросійський прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Братислава прагне мати дружні відносини з Україною. 

Про це він сказав під час пресконференції з українським колегою  Денисом Шмигалем, повідомляє "ЄП".

За його словами, зустріч показала, що "є зацікавленість до добросусідства".

"Словаччина хочу бути доброю, дружньою країною-сусідкою України. Ми хочемо проявити солідарність з вами у тому нещасті, з яким ви боретеся. Використання російської сили в Україні - це порушення міжнародних угод", - заявив словацький політик. 

Фіцо також зауважив, що Україна потребує допомоги і солідарності, а тому варто "знайти ті моменти, які підтримують суверенітет і територіальну цілісність (України - Ред.), які є невід’ємними для вас", - додав прем'єр Словаччини.

Нагадаємо, раніше президентка Словаччини Зузана Чапутова прокоментувала антиукраїнську позицію уряду прем'єра Роберта Фіцо. Вона називає правильним рішення інших країн підтримувати Україну, і засуджує позицію уряду Фіцо, який має іншу позицію.

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