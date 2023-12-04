Проросійський прем'єр Словаччини вперше переговорив зі Шмигалем: чи розблокують кордон

Зброї не буде точно, імпорт українського зерна під забороною, про розблокування кордону ще домовлятимуться – відбулася перша розмова прем'єрів Словаччин та України.

Проросійський прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо провів першу телефонну розмову з прем'єром України Денисом Шмигалем.

Про це повідомили обидва політики на своїх сторінках у соцмережах.

Що сказав Шмигаль

За словам українського прем'єра, сторони окреслили пріоритетні напрямки двосторонньої співпраці: відновлення, енергетика, розвиток прикордонної інфраструктури.

Шмигаль озвучив потреби в інженерній техніці для гуманітарного розмінування, які виробляють словацькі компанії. Також він заявив, що розраховує на участь словацьких компаній у різних сферах відновлення України.

Енергетика

"Проговорили співпрацю в енергетиці. Цінуємо допомогу Словаччини з постачанням електроенергії", – заявив Шмигаль.

Ситуація на кордоні

"Торкнулися ситуації на кордоні. Було відзначено, що проїзд першочергових вантажів здійснюється безперешкодно. Розраховуємо найближчим часом на укладення міжурядової угоди про контроль на спільних пунктах пропуску", – сказав український прем'єр.

Військової допомоги не буде – що сказав Фіцо

Фіцо підтвердив, що Словаччина допомагатиме Україні в гуманітарній та цивільній сфері.

Словацький прем'єр виклав такі тези, які доніс Денису Шмигалю:

Виключив поставки зброї та боєприпасів з державних складів.

Словаччина не вірить у військове вирішення конфлікту в Україні, "тому що воно веде лише до непотрібного безрезультатного кровопролиття".

Словаччина забороняє імпорт української сільськогосподарської продукції на свою територію.

Словаччина підтримує європейську перспективу України, але разом з Молдовою та країнами Західних Балкан.

Позиція щодо перегляду бюджету ЄС на 2024-2027 роки, включно з допомогою Києву, не змінилась.

"Ми зустрінемося з прем'єр-міністром Шмигалем на словацько-українському кордоні на початку 2024 року, темою зустрічі буде співпраця у вищезгаданих сферах", – підсумував Фіцо.

Розмова прем'єрів України та Словаччини / Фото: Facebook Роберта Фіцо

Нагадаємо, що у чергах на території Словаччини у бік кордону з Україною на тлі блокади вранці 4 грудня стояли близько 650 вантажівок.

6 листопада польські перевізники оголосили блокаду кордону з Польщею. 1 грудня до блокування приєдналася Словаччина.

Раніше повідомлялося, що після перемоги на виборах Фіцо заявив, що його країна має "більші проблеми", ніж допомога Україні, тому Словаччина більше не постачатиме Києву зброю та боєприпаси.

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