Проросійський прем'єр Словаччини зробив заяву про переговори ЄС з Україною

Очільник словацького уряду наголошує, що Київ не готовий до цього.

Проросійський прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що країна не буде блокувати початок переговорів з Україною про вступ до ЄС.

Про це повідомляє Dennik N.

Втім, Фіцо наголосив, що вважає Україну "абсолютно неготовою" до початку переговорів про вступ. Втім, Братислава не буде блокувати це "політичне рішення" на саміті лідерів Євросоюзу 14-15 грудня.

"Ми не будемо перешкоджати рішенню Європейської ради про початок переговорів з Україною про вступ до ЄС. Мова йде про політичне рішення, це не має нічого спільного з реальністю. Україна абсолютно не готова до початку переговорів".

Читайте провідні новини дня:

Нагадаємо, раніше очільник МЗС Словаччини Юрай Бланар зробив заяву про переговори ЄС з Україною. З його слів, Братислава готова підтримати відкриття переговорів про вступ України до Європейського Союзу.

Слід зазначити, що Бланар також заявляв, мовляв, що поки "не може уявити" Україну в ЄС. З його слів, нібито до членства України в Євросоюзі "ще дуже-дуже далеко".

Читайте також: