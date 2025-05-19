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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Проросійський кандидат Сіміон програв вибори у Румунії та визнав перемогу суперника

Джордже Сіміон, лідер націоналістичної партії AUR, публічно визнав свою поразку на президентських виборах у Румунії, поступившись проєвропейському кандидату Нікушору Дану.

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Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Джордже Сіміон

Джордже Сіміон / © Associated Press

У Румунії завершилася президентська виборча кампанія, де вирішувалася не лише внутрішня політика країни, а й її зовнішній вектор. У другому турі перемогу здобув колишній мер Бухареста Нікушор Дан — він отримав 53,78% голосів, згідно з результатами підрахунку майже всіх бюлетенів.

Про це Сіміон у відеозверненні заявив у Facebook.

Його опонент, Джордже Сіміон — очільник ультраправої та проросійської партії AUR — визнав поразку. У спеціальному зверненні Сіміон подякував виборцям, які його підтримали, та наголосив, що політична боротьба триватиме. Він пообіцяв продовжити "захист традицій, віри та румунської ідентичності".

"Нас — понад п’ять мільйонів, і ми не здамося. Продовжимо працювати заради свободи й гідності", — додав Сіміон.

Переможець виборів Нікушор Дан відомий своєю проєвропейською позицією та антикорупційними ініціативами. Його перемога символізує збереження прозахідного курсу Румунії.

З вітанням до новообраного президента вже звернувся президент України Володимир Зеленський, назвавши перемогу Дана "історичною" та запевнивши у готовності України до співпраці з Румунією як із надійним партнером.

Нагадаємо, що засновник Telegram Павло Дуров заявив, що уряд однієї з країн Західної Європи нібито звернувся з проханням заглушити консервативні голоси в Румунії напередодні президентських виборів у країні.

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