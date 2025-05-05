Проросійський переможець першого туру виборів у Румунії зробив заяву про війну

Джордже Сіміон. / © Associated Press

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Переможець першого туру президентських виборів у Румунії, проросійський лідер ультраправих Джордже Сіміон зробив заяву про війну в Україні.

Про це він сказав у коментарі виданню DW Україна.

За його словами, потрібно досягти припинення вогню, як того хоче адміністрація чинного президента США Дональда Трампа.

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Зауважимо, що політик виступав проти допомоги Україні. Своє рішення пояснив тим, мовляв, допомога зброєю "невигідна Німеччині, Франції, Румунії, Польщі".

"Ми сказали, що будемо сприяти миру, і ми бачимо єдине розв’язання в деескалації цього конфлікту. Допомога зброєю обом сторонам – невигідно Німеччині, Франції, Румунії, Польщі. Ми дуже постраждали від цієї війни, і нам потрібен мир, як того хоче адміністрація Трампа", - пояснив кандидат у президенти Румунії.

За його словами, потрібно "зупинити цю війну", щоб "зупинити будь-які жертви серед цивільного населення".

"Ми повинні зупинити цю війну. Ми повинні зупинити будь-які жертви серед цивільного населення, і саме тому ми повинні досягти припинення вогню. І ми повинні молитися і сподіватися, щоб мирні переговори Дональда Трампа спрацювали", - додав він.

Нагадаємо, 4 травня відбувся перший тур виборів президента Румунії. У ньому перемогу здобуває ультраправий політик Джордже Сіміон. Він виступає проти військової допомоги Україні, критикує керівництво ЄС і симпатизує президенту США Дональду Трампу. Свою проросійську позицію Сіміон заперечує.

Сіміон отримав 40,96% голосів. Другим фінішував незалежний проукраїнський і прозахідний кандидат, 55-річний мер Бухареста Нікушор Дан із 20,99% голосів. Якщо партії керівної коаліції не об’єднаються навколо Нікушора Дана, президентом Румунії може стати Джордже Сіміон, якому заборонено в’їзд до України та Молдови за його неодноразові територіальні претензії до обох країн.

Дата публікації 17:37, 05.05.25 Кількість переглядів 44 Справжні мотиви Трампа: експерт проаналізував останні гучні рішення лідера США