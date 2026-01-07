ТСН у соціальних мережах

580
Проросійський прем'єр Чехії зробив заяву про боєприпаси для України

Прага може продовжити участь у так званій «чеській ініціативі» щодо боєприпасів для ЗСУ.

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Боєприпаси.

Боєприпаси. / © Associated Press

Чехія не буде припиняти ініціативу щодо великокаліберних боєприпасів для України. Прага надалі координуватиме проєкт, який започаткували на початку 2024-го, але платити за снаряди зі свого бюджету не буде.

Про це повідомив чеський прем’єр-міністр Андрей Бабіш.

«На мене ще чекають переговори з Радою національної безпеки, де я дізнаюся більше деталей про ініціативу щодо боєприпасів. Після всіх переговорів, які я вже провів, я, за згодою з коаліційними партнерами, вирішив, що ми не будемо скасовувати ініціативу щодо боєприпасів», — йдеться в його дописі.

З його слів, у проєкту Чехія виконувати роль координатора. Ініціатива триватиме, заявив Бабіш після участі в зустрічі «Коаліції охочих», але в неї не будуть інвестувати жодних коштів з чеського бюджету. Натомість її мають фінансувати інші держави.

«Ми маємо ноу-хау, наші компанії мають ноу-хау. Звичайно, це має бути прозоро і без корупції», — сказав він.

Як повідомлялося, раніше Бабіш відмовився гарантувати кредити Києву. З його слів, Чехія хоч і підтримує Україну, але більше не готова надавати фінансові гарантії та виділяти кошти з власного бюджету. Мовляв, наразі склалося складне економічне становище всередині самої Чехії.

Нагадаємо, 9 грудня Андрей Бабіша став прем’єром Чехії. Президент Петр Павел офіційно призначив лідера руху ANO главою уряду.

