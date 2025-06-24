Пророцтво Макрона справдилося: у Politico заявили, що НАТО перебуває на "апараті штучного дихання"

Майбутній саміт НАТО / © ТСН

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У Politico заявили, що «НАТО перебуває на апараті штучного дихання». Британцям та європейцям потрібно менше розмов і більше дій — без очікувань стратегічних вказівок від Вашингтона та не переживань через можливу реакцію Трампа.

Про це у Politico написав старший науковий співробітник Американського інституту підприємництва у Вашингтоні Далібор Рогач.

Макрон говорив про «смерть НАТО» ще 2019 року

За його словами, європейцям стає все складніше знаходити спільну мову з адміністрацією Трампа. Але висловлювання цього вголос несе в собі ризик погіршення відносин і реалізації «пророцтва» президента Франції Еммануеля Макрона, який у далекому 2019 році заявив про «смерть мозку НАТО».

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«Проте плекати хибні надії та нереалістичні очікування конструктивної взаємодії з другою адміністрацією Трампа — це і нечесно, і безвідповідально», — каже Рогач.

Він акцентує, що британцям та європейцям потрібно менше розмов і більше дій: з питань оборони, України, торгівлі та інших пріоритетів, не чекаючи стратегічних вказівок від Вашингтона та не переживаючи через можливу реакцію Трампа.

«Ясність фактів — це необхідний перший крок. При вмілому використанні дипломатії майбутній саміт НАТО може уникнути повної ганьби. Але це не змінить того факту, що як співтовариство, що розділяє загальну стратегічну перспективу, альянс, можливо, ще не безмозкий — але він, безперечно, знаходиться на апараті життєзабезпечення», — заявив Рогач.

Втім через нещодавнє і продовжене збільшення витрат на оборону союзниками спільні можливості НАТО стають вражаючими. Але для альянсу важлива колективна готовність їх використати. У цьому плані лідерство США явно не впорається, і заплановане виведення американських військ з Європи неминуче кине довгу тінь на перебіг саміту.

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«Навіть дебати щодо збільшення витрат на оборону до 3,5 або 5 відсотків слід розглядати на тлі того, що Сполучені Штати не бажають збільшувати власний оборонний бюджет до таких рівнів», — пише він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вирушає до Гааги на саміт НАТО. Захід стане першим з моменту переобрання лідера Штатів.

Саміт обіцяє стати важливою віхою у зовнішній політиці Трампа: європейські союзники готові формально погодитися на його головну вимогу — збільшення оборонних витрат.

Очікується, що Трамп прибуде до Нідерландів у вівторок, а вже в середу повернеться до Вашингтона. Цього разу, на відміну від попередніх самітів, де президент США звинувачував європейців у “нахлібництві”, лідери країн-членів демонструють готовність виконати зобов’язання.

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