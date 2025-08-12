Путін прагне використати прорив біля Добропілля як козир у переговорах: ISW про задум "фюрера"

Володимир Путін. / © Associated Press

Російська Федерація наразі зосередилася на просуванні у Донецькій області в районі Добропілля. Прориву росіян на північному фланзі покровського напрямку має для Москви важливе підґрунтя.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW)

Американські фахівці наголошують, що Москва прагне створити вигідне для себе інформаційне тло під час зустрічі президента США Дональда Трампа і “фюрера” РФ Володимира Путіна.

“Путін прагне використати нинішні посилені тактичні наступи, щоб створити умови для досягнення поступок США щодо війни Росії в Україні”, - припускають в ІSW.

В ISW вважать, що диктатор намагається представити захоплення Росією Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей як щось неминуче, аби підштовхнути Україну та Захід до капітуляції перед вимогами Кремля.

Американські дослідники війни не вважають окупацію Росією чотирьох областей чимось фатальним, оскільки війська РФ зіткнуться із серйозними оперативними перешкодами на теренах Донецької області.

Як повідомлялося, у Збройних силах прокоментували інформацію про стрімкий прорив російських військ у напрямку Добропілля і катастрофічну ситуацію на Донеччині. Зокрема, в ОСУВ «Дніпро» визнали, що росіяни, використовуючи перевагу в чисельності, намагається просочуватись малими групами повз першу лінію українських позицій.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що під час переговорів Вашингтон, ймовірно, буде прагнути повернути Україні певні ключові регіони. Втім, американський лідер не уточнив, які саме території вважає пріоритетними.