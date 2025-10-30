Прорив у відносинах США-Китай: Трамп анонсував закупівлю сільгосппродукції та енергетичну угоду

Дональд Трамп і Сі Цзіньпін / © Associated Press

Реклама

Угоди, досягнуті сьогодні, забезпечать процвітання та безпеку мільйонам американців. Про це заявив президент США Дональд Трамп за підсумками зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

На сторінці у TRUTH Social Дональд Трамп відзвітував про свою зустріч лідером Китаю та заявив, що сторони домовилися про «багато речей».

Зокрема, Пекін розпочне закупівлю сої, сорго та іншої сільськогосподарської продукції у США та продовжить постачання рідкоземельних елементів, критично важливих мінералів, магнітів тощо.

Реклама

Очільник Білого дому також повідомив, що Китай буде працювати з Вашингтоном, щоб зупинити потік фентанілу в США.

Окрім того, за словами Трампа, країни готують потенційну енергетичну угоду з закупівлі Китаєм американської нафти.

«Наша нація знову сильна, шанована та захоплена, і найкраще ще попереду!» — резюмував Трамп.

Допис Дональда Трампа 30 жовтня у TRUTH Social

Нагадаємо, 30 жовтня у Південній Кореї відбулася зустріч Трампа та Сі, на якій сторони обговорили зняття напруги у взаєминах країн, а також тему завершення війни в Україні.

Реклама

Після зустрічі президент США Дональд Трамп заявив, що Китай приєднається до зусиль Вашингтона щодо завершення війни в Україні.