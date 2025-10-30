- Дата публікації
Категорія
Політика
Прорив у відносинах США-Китай: Трамп анонсував закупівлю сільгосппродукції та енергетичну угоду
Дональд Трамп відзвітував про домовленості з Сі Цзіньпіном щодо торгівлі та безпеки.
Угоди, досягнуті сьогодні, забезпечать процвітання та безпеку мільйонам американців. Про це заявив президент США Дональд Трамп за підсумками зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.
На сторінці у TRUTH Social Дональд Трамп відзвітував про свою зустріч лідером Китаю та заявив, що сторони домовилися про «багато речей».
Зокрема, Пекін розпочне закупівлю сої, сорго та іншої сільськогосподарської продукції у США та продовжить постачання рідкоземельних елементів, критично важливих мінералів, магнітів тощо.
Очільник Білого дому також повідомив, що Китай буде працювати з Вашингтоном, щоб зупинити потік фентанілу в США.
Окрім того, за словами Трампа, країни готують потенційну енергетичну угоду з закупівлі Китаєм американської нафти.
«Наша нація знову сильна, шанована та захоплена, і найкраще ще попереду!» — резюмував Трамп.
Нагадаємо, 30 жовтня у Південній Кореї відбулася зустріч Трампа та Сі, на якій сторони обговорили зняття напруги у взаєминах країн, а також тему завершення війни в Україні.
Після зустрічі президент США Дональд Трамп заявив, що Китай приєднається до зусиль Вашингтона щодо завершення війни в Україні.