Прориву не буде: Арахамія сказав, чого чекати від переговорів в Абу-Дабі

Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія / © Колаж ТСН.ua

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Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія не очікує конкретних результатів від першого раунду тристоронніх переговорів України, США та Росії, які заплановані на 10–11 листопада в Абу-Дабі. За його словами, після тривалої перерви сам факт відновлення переговорного процесу вже є важливим досягненням.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами у Вашингтоні 6 листопада.

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Чому Україна не очікує прориву від першого раунду

Відповідаючи на запитання, чи може майбутня зустріч принести прорив, Арахамія зазначив, що українська сторона має мінімальні очікування від першого раунду. Він пояснив це тривалою перервою в переговорах і складністю відновлення тристороннього діалогу.

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«Я так не думаю. Поясню чому. У переговорах була велика перерва. Тому ми всередині розуміємо, що саме відновлення тристоронніх переговорів уже є досягненням. Це було непросто зробити, і Стів насправді добре попрацював, просуваючи цей процес. Саме тому ми маємо мінімальні очікування від перших переговорів, але на другий раунд у нас уже є очікування», — сказав Арахамія.

Переговори в Абу-Дабі — останні новини

У п’ятницю, 6 листопада, стало відомо, що керівник Офісу президента Кирило Буданов увійде до складу української делегації на майбутній зустрічі. Він також утримався від прогнозів щодо її результатів, наголосивши на важливості відновлення особистого діалогу між сторонами.

Того самого дня радник президента США Джаред Кушнер заявив, що Вашингтон працював з обома сторонами над пропозиціями, які мають зробити майбутні переговори змістовнішими та продуктивнішими. За його словами, американська сторона готує серйозні пропозиції для зустрічі в Абу-Дабі.

Напередодні, 5 листопада, Володимир Зеленський провів розмову зі спецпредставниками Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Сторони обговорили підготовку до тристоронньої зустрічі, а також безпекові питання, зокрема захист української енергетики від російських атак.

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