Рубіо повідомив, чи буде присутній на переговорах між Росією та Україною в Стамбулі

Державний секретар США Марко Рубіо. / © Associated Press

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Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що не буде присутній на переговорах між Росією та Україною, які заплановані на п’ятницю, і не очікує суттєвого прориву без особистої зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним.

Про це пише CNN.

“У нас немає високих очікувань щодо того, що станеться завтра”, — сказав Рубіо на пресконференції в Анталії, висловивши сподівання, що все ж помиляється у своєму прогнозі.

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За словами держсекретаря, він зустрінеться з українською делегацією та міністром закордонних справ України, але участь США у переговорах із Росією буде обмежена:

“Вони (Росія) направили сюди групу нижчого рівня… Сподіваюся, ці переговори пройдуть між Україною та Росією за участю турецьких колег і когось із нашої команди відповідного рівня”.

Раніше особисто Дональд Трамп заявив, що у питанні врегулювання в Україні "нічого не станеться", поки не відбудеться його зустріч із диктатором РФ Володимиром Путіним.