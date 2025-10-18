Прориву не сталося: підсумки зустрічі Трампа і Зеленського

Трамп і Зеленський / © Getty Images

Реклама

Президент США Дональд Трамп і лідер України Володимир Зеленський 17 жовтня зустрілися в Білому домі — це їхня четверта зустріч. Серед тем, які обговорювалися — далекобійні ракети Tomahawk, деталі зустрічі Трампа з Володимиром Путіним в Угорщині та інше. Формально для цього візиту були заявлені дві цілі: постачання озброєнь і енергетична безпека.

ТСН.ua зібрав основні заяви президентів після їхньої зустрічі.

ППО і далекобійні ракети Tomahawk

«Ми говорили про Tomahawk. Я відкритий в цьому питанні. Ми хотіли б цю зброю. І президент Трамп зазначив, що ми маємо розуміти, що США вона теж потрібна. Але ніхто не знімав цю тему з переговорів», — сказав президент України.

Реклама

З його слів, вони домовилися не говорити про це публічно. США вважають це ескалацією.

Лідери також обговорили ППО. За даними Зеленського, позитивний сигнал полягає в тому, що «ми будемо працювати».

Трамп і Зеленський — це вже четверта їхня зустріч / © Getty Images

Зустріч Трампа і Путіна в Угорщині

Трамп до переговорів із президентом України, спілкуючись із журналістами, заявив, що зустріч в Угорщині з Путіним, найімовірніше, буде двосторонньою, але із Зеленським будуть підтримувати звʼязок.

«Ми говорили про Будапешт, президент Трамп розповів про свій діалог з російською стороною. Усі сигнали від росіян для нас не нові, але ми розраховуємо на Трампа, на його тиск на Путіна, щоб зупинити цю війну», — розповів президент України.

Реклама

Наступні кроки обговорюватимуть безпекові радники. Ідеться про гарантування безпеки України та посилення європейців. «Розраховуємо на тиск США» на Росію, підсумував Зеленський.

Водночас питання територій Володимир Зеленський назвав найчутливішим.

«Росіяни справді хотіли б окупувати всю територію. Але перед припиненням вогню робити якісь погодження щодо територій та інших аспектів… Я думаю, важливо зробити перший крок — припинення вогню», — наголосив президент України.

«За таких обставин, які є зараз, коли проти нас така велика країна, ми маємо зупинитися там, де ми є зараз», — сказав Зеленський і додав, що після цього можна «починати розмову».

Реклама

Реакція Трампа

Трамп підтвердив, що вони обговорюватимуть питання Tomahawk, але застеріг, що це може стати «серйозною ескалацією», додавши, що США також потребують цих ракет для власної оборони — і що краще швидше закінчити війну без них.

Дональд Трамп після того, як залишив Білий дім, опублікував допис, у якому прокоментував зустріч із Зеленським.

Зустріч тривала понад дві години / © Associated Press

«Зустріч із президентом України Володимиром Зеленським була дуже цікавою та сердечною. Але я сказав йому — як раніше наполегливо радив і президенту Путіну, — що настав час припинити вбивства і укласти угоду!» — написав він.

«Достатньо крові пролито на кордонах, прокреслених війною та відвагою. Нехай зупиняться там, де стоять. Нехай обидва оголосять про перемогу — а історія розсудить!» — додав американський президент.