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"Прошу, щоб ми виключили соцмережі і "включили" мозок": Зеленський закликав українців вакцинуватись

"Прошу, щоб ми виключили соцмережі і "включили" мозок": Зеленський закликав українців вакцинуватись

president.gov.ua

За словами президента, наразі це - єдине рішення.

Щодня в усьому світі коронавірус б'є антирекорди, і Україна не є винятком. Міністерству охорони здоров'я поставлено завдання наростити добове число вакцинацій до 300 000.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на Конгресі регіональних і місцевих влад в Одесі, поінформувала пресслужба глави держави. 

"Під час Другої світової війни наші військові в середньому втрачали близько 1 500 осіб щодня. Сьогодні немає Другої світової війни, але ми втрачаємо вже 700 осіб щодня... Ми розуміємо, що вихід один - вакцинація ... Я дуже прошу, щоб ми всі з вами виключили соцмережі і "включили" мозок. Потрібно вакцинуватися, на сьогодні це не страшилки, а дійсно єдине рішення", - заявив Зеленський.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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