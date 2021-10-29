"Прошу, щоб ми виключили соцмережі і "включили" мозок": Зеленський закликав українців вакцинуватись

За словами президента, наразі це - єдине рішення.

Щодня в усьому світі коронавірус б'є антирекорди, і Україна не є винятком. Міністерству охорони здоров'я поставлено завдання наростити добове число вакцинацій до 300 000.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на Конгресі регіональних і місцевих влад в Одесі, поінформувала пресслужба глави держави.

"Під час Другої світової війни наші військові в середньому втрачали близько 1 500 осіб щодня. Сьогодні немає Другої світової війни, але ми втрачаємо вже 700 осіб щодня... Ми розуміємо, що вихід один - вакцинація ... Я дуже прошу, щоб ми всі з вами виключили соцмережі і "включили" мозок. Потрібно вакцинуватися, на сьогодні це не страшилки, а дійсно єдине рішення", - заявив Зеленський.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua. Нагадаємо:

Станом на 29 жовтня 2021 року в Україні встановлено новий рекорд: за весь період вакцинальної кампанії зроблено більше 17 млн щеплень.

Міністерство охорони здоров'я визначило 16 причин для відмови від вакцинації (постійної чи тимчасової) від коронавірусу або проведення її з пересторогою. Українці зможуть отримати довідку про протипоказання для щеплення на початку листопада.

(постійної чи тимчасової) від коронавірусу або проведення її з пересторогою. Українці зможуть отримати довідку про протипоказання для щеплення на початку листопада. Також у МОЗ роз'яснили, коли після перенесеного коронавірусу можна вакцинуватися

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