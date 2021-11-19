Просила Путіна: Меркель шкодує, що зустріч "нормандської четвірки" не відбулася

Зустріч на рівні міністрів не відбулася через те, що Німеччина та Франція з одного боку та Росія - з іншого бачать це абсолютно по-різному.

Заплановані зустрічі на рівні міністрів закордонних справ і лідерів країн "нормандської четвірки" не відбулися через різні підходи сторін.

Про це заявила в.о. канцлера ФРН Ангела Меркель, - пише Укрінформ.

"Факт, що зустріч на рівні міністрів не відбулася через те, що Німеччина та Франція з одного боку та Росія - з іншого бачать це абсолютно по-різному. І я завжди дуже шкодувала про це", - сказала Меркель.

Також, за словами Меркель, вона просила російського президента Володимира Путіна про те, аби саміт у "нормандському форматі" відбувся ще за її каденції. Але й цього не сталося.

"Я дуже шкодую з цього приводу", - підкреслила Меркель.

Нагадаємо, напередодні очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Москва відхилила пропозицію Парижа щодо проведення зустрічі очільників МЗС "нормандської четвірки" 11 листопада. За його словами, ще 29 жовтня Москва направила до Києва, Берліна і Парижа своє бачення того, який би міг мати вигляд "проєкт підсумкового документа зустрічі, але досі не отримала реакції". Лавров зазначив, що Москва "очікує реакції на пропозицію", однак 11 листопада засідання неможливе в будь-якому разі, бо на цю дату у нього, мовляв, "дуже щільний графік".

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