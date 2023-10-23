"Просив допомоги": Трамп розповідав австралійському бізнесмену деталі своїх розмов з Зеленським

Також бізнесмен отримував інформацію від Трампа про зміст розмов з президентом Іраку.

Колишній президент США Дональд Трамп розповідав австралійському мільярдеру Антоні Праттому про свої розмови з українським колегою Володимиром Зеленським.

Про це інформує The New York Times.

Під час розслідування справи про секретні документи Пратт розповів, що Трамп розповідав йому зміст розмов з Зеленським та лідером Іраку. Зокрема Трамп розповідав інсайдерську інформацію, яку ще не було опубліковано.

"Цього ще навіть не було в новинах, а він сказав: "Я щойно розбомбив Ірак. Президент Іраку подзвонив мені і сказав: "Ти щойно зрівняв з землею моє місто". А я сказав йому: "Добре, що ти збираєшся з цим робити?", - передав Пратт суть розмови з Трампом.

Також Трамп розмовляв з Праттом про свої переговори з Зеленським, які відбулись у 2019 році. Тоді Трамп закликав Зеленського допомогти йому перемогти на виборах Джо Байдена.

Сам Трамп не став заперечувати факт цих розмов, однак його адвокат заявив, що "на записах бракує контексту".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нью-йоркський суддя Артур Енґорон 20 жовтня оштрафував колишнього президента США Дональда Трампа на пʼять тисяч доларів.

Крім того, ми раніше інформували, що племінниця Дональда Трампа заявила, що він злив Путіну секретну інформацію про оборону Ізраїлю.

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