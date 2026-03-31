"Прослушка" Сіярто та Лаврова: як Угорщина "зливала" дані від ЄС та рятувала активи олігарха Усманова

Петер Сіярто і Сергій Лавров / © Associated Press

Реклама

Журналісти опублікували записи телефонних розмов очільників МЗС Угорщини та Росії — Петера Сіярто та Сергія Лаврова, що підтверджують роботу Будапешта в інтересах Кремля. Угорський міністр не лише передавав конфіденційні дані Євросоюзу, а й особисто допомагав знімати санкції з родини російського олігарха Алішера Усманова.

Про це повідомило видання The Insider у спільній публікації з виданнями Frontstory, VSquare, Delfi Estonia та ICJK.

У журналістів з’явилися записи телефонних розмов Лаврова з Сіярто. Їхній зміст вказує на те, що Будапешт у межах ЄС просував інтереси Кремля — зокрема щодо пом’якшення санкцій проти Росії та посилення тиску на Україну. Водночас Лавров порушував не лише політичні теми: частина контактів стосувалася прагматичного питання — спроби зняти санкції з родини його «друга» Усманова.

Реклама

Лавров просив Сіярто допомогти у знятті санкцій з сестри Усманова

30 серпня 2024 року, менш ніж за годину після повернення Сіярто до Будапешта із Санкт-Петербурга, йому зателефонував Лавров. Російський міністр зазначив, що візит угорського колеги широко цитували російські медіа.

«Я щось не так сказав?» — занепокоєно запитав Сіярто.

«Ні, ні, ні. Вони лише говорили, що ви прагматично відстоюєте інтереси своєї країни», — відповів Лавров.

Згодом з’ясувалося, що основною метою дзвінка було прохання: Усманов прагнув виключити свою сестру Гульбахор Ісмаїлову із санкційного списку ЄС, і угорський міністр пообіцяв допомогти.

Реклама

«Послухайте, я телефоную вам на прохання Алішера, і він щойно попросив мене нагадати вам, що ви займалися питанням його сестри», — сказав Лавров.

«А, пані Ісмаїлова, — Сійярто одразу зрозумів, про що йдеться. — Так, безумовно. Річ у тім, що разом зі словаками ми подаємо до Європейського Союзу пропозицію про виключення її зі списку. Ми подамо її наступного тижня, і, оскільки почнеться новий період перегляду, це питання буде включено до порядку денного. Ми зробимо все можливе, щоб виключити її зі списку«.

«Дуже дякую, йому буде дуже приємно!» — відповів очільник російського МЗС.

Ісмаїлова — одна з двох сестер Усманова. Обидві перебували під санкціями Великої Британії, США, України та Естонії, однак іншій сестрі, Саодат Нарзієвій, вдалося вийти зі списку ЄС вже за п’ять місяців — до вересня 2022 року.

Реклама

Сійярто виконав обіцянку: Угорщина разом зі Словаччиною під час обговорення подовження санкцій заявили, що не підтримають їх, якщо зі списку не буде виключено низку осіб, серед яких була й Ісмаїлова. У результаті санкції ЄС щодо неї скасували в березні 2025 року (втім, Естонія одразу після цього внесла сестру Усманова до свого національного санкційного переліку).

Усманов був важливою, але не єдиною темою розмови. Обидва міністри також критикували Жозепа Борреля — тодішнього високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки. Лавров назвав його своїм «найбільшим розчаруванням», а Сіярто зневажливо — «європейським Байденом». За словами Лаврова, іспанський політик був значно «розсудливішим», коли представляв Мадрид як міністр закордонних справ, ще до призначення до Єврокомісії, де вже не міг ставити інтереси окремої країни вище за інтереси всього ЄС.

Сійярто «зливав» Лаврову деталі закритих переговорів у ЄС

Окрім виконання конкретних прохань, Сіярто регулярно ділився з Лавровим деталями закритих переговорів європейських дипломатів. Зокрема, під час тієї ж розмови 30 серпня 2024 року він розповів про засідання Ради ЄС із закордонних справ.

«І це було божевіллям, знаєте, коли Ландсбергіс сказав, що ми постачаємо по 12% кожної ракети і снаряда», — сказав угорський міністр, маючи на увазі тодішнього очільника МЗС Литви Габріелюса Ландсбергіса.

Реклама

«Я сказав: друже мій, ти не маєш рації, тому що європейці роблять значно більший внесок… Газ і нафту з Росії купують не лише словаки і ми, а й усі ви, хто купує їх у них через Індію та Казахстан», — додав Сіярто.

Ландсбергіс підтвердив, що така розмова справді мала місце.

«Я можу підтвердити, що це реальний обмін думками під час одного із засідань Ради із закордонних справ. Схоже, що весь цей час у Путіна був і досі є «кріт» на всіх офіційних зустрічах європейців і НАТО. Якщо ми хочемо зберегти цю практику, було б доречно заборонити Угорщині брати участь у всіх цих зустрічах. У кожному поколінні є свій Кім Філбі», — висловився литовський міністр.

Зауважимо, що Філбі — один з керівних офіцерів британської розвідки, одночасно підпільний комуніст та радянський шпигун, який працював на розвідку СРСР від 1933 року.

Реклама

І Філбі, і Сіярто отримували найвищу нагороду СРСР/Росії для іноземців — орден Дружби. Угорського міністра офіційно нагородив президент Володимир Путін, а сам орден йому вручив Лавров 30 грудня 2021 року.

Спроби Сіярто заблокувати санкції ЄС проти «тіньового флоту» РФ

В іншій розмові Сіярто повідомив заступнику міністра енергетики РФ Павлу Сорокіну, що намагається заблокувати ключовий пакет санкцій ЄС проти російського «тіньового флоту». Також він пропонував виключити окремі російські банки із санкційних списків.

Під час телефонної розмови 30 червня 2025 року угорський міністр поскаржився, що ЄС не надав йому документи щодо санкцій проти компанії 2Rivers із Дубая, яка торгує російською нафтою.

«Тому що вони кажуть, що не бачать явних угорських інтересів, тому Угорщина не може на законних підставах вимагати виключення їх зі списку», — пояснив він.

Реклама

За даними ЄС, компанія 2Rivers (раніше Coral Energy) була важливим елементом схем продажу російської нафти через «тіньовий флот» і приховувала її походження від «Роснефти», яка перебуває під санкціями США. Надалі нафту продавали за цінами вище встановленого обмеження, що забезпечувало значні доходи російському військово-промисловому комплексу. У грудні 2024 року Велика Британія запровадила санкції проти цієї компанії.

Сіярто розповів РФ деталі переговорів щодо 18-го пакета санкцій ЄС

Після невдачі з 2Rivers Сіярто розповів Сорокіну деталі переговорів щодо 18-го пакета санкцій ЄС. Він зазначив, що голосування затримується через позицію Угорщини та Словаччини, які вимагали «зробити виняток» і «дозволити нам продовжувати закуповувати російський газ і нафту».

Зауважимо, що 18-й пакет санкцій Єврокомісія запропонувала 10 червня 2025 року, а вже 23 червня Сіярто публічно заявив про його блокування Угорщиною та Словаччиною. Офіційно це пояснювали реакцією на плани ЄС поступово відмовитися від російських енергоносіїв. Водночас у розмовах із російською стороною звучали інші аргументи.

«Я роблю все можливе, щоб це повторилося. Річ у тім, що я вже виключив зі списку 72 організації, а їх було 128. Я намагаюся продовжувати, але мушу сказати, що це в інтересах Угорщини. Якщо вони [співробітники Сорокіна] зможуть допомогти мені виявити прямі й негативні наслідки для Угорщини, я буду дуже вдячний, тому що, якщо я зможу показати щось подібне, ви надасте мені зовсім інші можливості», — заявив Сіярто.

Реклама

Це свідчить, що очільник угорського МЗС не лише використовував аргументи, підготовлені Росією, а й сам ініціював їх отримання для послаблення санкцій.

Окремо обговорювали й російські банки.

«Поділіться зі мною назвами цих банків, я зможу перевірити, чи є вони у списку, я перевірю правові підстави, а потім зроблю все можливе. Я знаю, що вони хочуть включити до списку Санкт-Петербурзький банк, який мені вдалося виключити; вони також хотіли включити ще один банк, пов’язаний із проєктом „Пакш“, і мені вдалося його виключити«, — розповідав Сіярто.

Після кількох тижнів затримок ЄС зрештою ухвалив 18-й пакет санкцій 18 липня 2025 року. До списку увійшла і компанія 2Rivers, що призвело до початку її згортання. Обмеження також суттєво вдарили по російському «тіньовому флоту». Водночас залишається відкритим питання, яким міг би бути ефект без дій угорської сторони.

Реклама

Ні Лавров, ні Сіярто не відповіли на запити журналістів щодо коментарів.

Нагадаємо, раніше у березні WP повідомило, що Сіярто роками таємно звітував Лаврову про закриті засідання ЄС просто під час перерв. За словами посадовців європейської безпеки, це фактично дозволяло Москві незримо бути присутньою на кожній зустрічі. Крім цього, від 2022 року Сіярто здійснив уже 16 візитів до РФ, востаннє зустрівшись із Путіним у березні.

Сіярто підтвердив, що регулярно контактує з Лавровим під час закритих засідань ЄС, хоча раніше Будапешт це заперечував. Міністр назвав такі дзвінки нормальним елементом дипломатії та консультацій з партнерами, оскільки рішення Брюсселя впливають на зовнішні зв’язки Угорщини. Єврокомісія назвала ці звіти «тривожними» і зажадала пояснень, проте Сіярто відкинув звинувачення у порушенні секретності, заявивши, що на міністерських зустрічах не обговорюють таємну інформацію, а жодних протоколів безпеки щодо телефонів у залі не існує.