«Прослушка» в кабінеті Садового: нардеп зробив гнітюче припущення

Андрій Садовий

Народний депутат Роман Костенко не вірить, що до прослуховування мера Львова Андрія Садового причетні російські спецслужби.

Про це Костенко сказав в ефірі «Еспресо».

Депутат припустив, що прослуховувальний пристрій встановив якийсь український правоохоронний орган.

«Я колись був у пана Андрія Садового з робочим візитом у його кабінеті, тому добре уявляю, як там усе облаштовано. У нього є приймальня, і на вході чергують люди. Зважаючи на форми та методи, які зазвичай використовуються в подібних випадках, я вважаю, що прослуховувальний пристрій встановив якийсь український правоохоронний орган. Не вірю, що до цього причетні проросійські сили», — наголосив Костенко.

Нардеп радить Садовому звернути увагу на своє оточення: хто має доступ до кабінету та хто здійснює чергування. Адже йдеться про обмежене коло осіб. Костенко припустив, що, ймовірно, хтось мав офіційний доступ уночі та кілька годин часу, щоб здійснити встановлення пристрою.

«Або ж, якщо цей пристрій проходив ремонт, потрібно з’ясувати, де саме це відбувалося і чи не було його модифіковано в той момент. Також варто з’ясувати, хто з осіб регулярно перебуває в кабінеті або в будівлі, і хто міг допустити туди сторонніх. Усе доволі просто: якщо є бажання, правоохоронні органи цілком можуть це з’ясувати — це не так уже й складно», — підсумував Роман Костенко.

Нагадаємо, що вчора, 17 вересня, у кабінеті мера Львова Андрія Садового знайшли «прослушку».