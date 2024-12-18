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Зеленський відреагував на сигнали інших лідерів про зниження мобілізаційного віку

Зеленський відреагував на сигнали інших лідерів про зниження мобілізаційного віку

Президент України Володимир Зеленський / Скриншот з відео

Президент назвав такі заяви лідерів "політичними іграми" і наголосив, що важливо передусім звертати увагу на технологічність армії, а не на вік військового.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сигнали з боку деяких світових лідерів про зниження мобілізаційного віку – це зараз нечесна розмова, адже сучасна війна є іншою.

Про це глава держави сказав в інтерв’ю виданню Le Parisien, яке опублікував Офіс президента.

Президент пояснив, чому вважає нечесними сигнали про зниження мобілізаційного віку. Так, він акцентував, що сучасна війна – інша і потребує залучення новітніх технологій та далекобійної зброї.

"У нас мобілізаційний вік – від 25 років. Від деяких лідерів ми чули сигнали, що давайте, знижуйте вік мобілізації. Я вважаю, що на сьогодні це нечесна розмова. Я це публічно й непублічно лідерам говорив. Ну просто це нечесно. Сучасна війна – вона інша. Це не тільки про траншеї. Це не просто в окопі з автоматом. Це сучасна зброя, дрони та артилерія, далекобійна зброя, це авіація. Без прикриття неба як можна штурмувати і йти вперед? І лідери це знають", – розповів Зеленський.

Він назвав заяви лідерів про призовний вік "політичними іграми".

Глава держави наголосив, що дуже важливо передусім звертати увагу на технологічність армії, а не на вік військового.

"Зрозуміло, що чим молодша людина, тим вона фізично сильніша. Але для мене важливо зберегти життя наших людей, нашої молоді. Тому дуже важливо передусім звертати увагу на технологічність армії, а не на вік військового. Все ж технологічність сьогодні – це номер один. Війна – це не Перша світова, це не рукопашний бій. Це бій зброї, інтелекту, технологій. І на це треба давати дозволи, гроші, партнери повинні давати ліцензії", – пояснив Зеленський.

Нагадаємо, раніше нардеп Федір Веніславський повідомив, що не розглядається жодних законодавчих ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку від 25 до 18 чи до 20 років.

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