"Просто почекайте": Трамп дав запевнення щодо війни в Україні

Президент США Дональд Трамп висловив впевненість, що йому вдасться зупинити війну між РФ та Україною.

Про це глава Білого дому сказав на пресконференції з Володимиром Зеленським.

«У нас ніколи не було президента, який би вирішив хоча б одну війну. Багато хто починає війни, але не закінчує їх. <…> Я люблю закінчувати конфлікти. У цьому (війні в Україні — Ред.) буде досягнуто успіху. Зачекайте», — заявив президент США.

Трамп продовжив розповідати про свої посередницькі зусилля у врегулюванні різних конфліктів в усьому світі.

«Це номер дев’ять. Добре, це буде номер дев’ять для мене. Я розгадав вісім, включно з Близьким Сходом… Я не отримав Нобелівської премії… тому мене не хвилює все це. Мене просто хвилює порятунок життів. Але це буде номер дев’ять», — сказав він.

Президент США заявив, що врегулювання ситуації на Близькому Сході було важчим, ніж припинення війни в Україні.

«Війна на Близькому Сході була набагато складнішою. Тепер ми маємо чудовий шанс. Президент Зеленський хоче припинення війни. Сподіваюся, і Путін захоче того самого», — сказав Трамп.

«Сподіваюся, ми зможемо закінчити війну, перш ніж почнемо передавати „Томагавки“ Україні. Думаю, ми близькі до цього», — додав він.

