- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 2908
- Час на прочитання
- 2 хв
"Просто почекайте": Трамп дав запевнення щодо війни в Україні
Трамп сподівається, що припинить війну в Україні до того, як почне надавати нашій державі «Томагавки».
Президент США Дональд Трамп висловив впевненість, що йому вдасться зупинити війну між РФ та Україною.
Про це глава Білого дому сказав на пресконференції з Володимиром Зеленським.
«У нас ніколи не було президента, який би вирішив хоча б одну війну. Багато хто починає війни, але не закінчує їх. <…> Я люблю закінчувати конфлікти. У цьому (війні в Україні — Ред.) буде досягнуто успіху. Зачекайте», — заявив президент США.
Трамп продовжив розповідати про свої посередницькі зусилля у врегулюванні різних конфліктів в усьому світі.
«Це номер дев’ять. Добре, це буде номер дев’ять для мене. Я розгадав вісім, включно з Близьким Сходом… Я не отримав Нобелівської премії… тому мене не хвилює все це. Мене просто хвилює порятунок життів. Але це буде номер дев’ять», — сказав він.
Президент США заявив, що врегулювання ситуації на Близькому Сході було важчим, ніж припинення війни в Україні.
«Війна на Близькому Сході була набагато складнішою. Тепер ми маємо чудовий шанс. Президент Зеленський хоче припинення війни. Сподіваюся, і Путін захоче того самого», — сказав Трамп.
«Сподіваюся, ми зможемо закінчити війну, перш ніж почнемо передавати „Томагавки“ Україні. Думаю, ми близькі до цього», — додав він.
Нагадаємо, що розпочалася зустріч Дональда Трампа і Володимира Зеленського.
Під час пресконференції Трамп дав відповіді на низку питань: