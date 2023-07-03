Просто зараз Росія руками грузинської влади вбиває громадянина України Саакашвілі – Зеленський

Володимир Зеленський закликав офіційний Тбілісі передати Україні Саакашвілі для лікування, а також попросив партнерів не ігнорувати його стан.

Президент Володимир Зеленський заявив, що країна-агресор Росія вбиває третього президента Грузії та українського громадянина Міхеіла Саакашвілі руками грузинської влади. Він доручив МЗС викликати посла Грузії та висловити йому протест.

Про це Зеленський написав у Telegram.

Президент наголосив, що Україна неодноразово закликала Грузію "припинити знущання" і домовитися про повернення Саакашвілі на українську територію. Різні варіанти допомоги політику також пропонували партнери у співпраці з Україною.

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"Сьогодні я доручив Міністерству закордонних справ викликати Посла Грузії в Україні, висловити йому рішучий протест та запропонувати залишити Україну протягом 48 годин для проведення консультацій зі своєю столицею", — повідомив він.

Зеленський закликав офіційний Тбілісі передати Україні Саакашвілі для лікування, а також попросив партнерів не ігнорувати його стан і "врятувати людину".

"Жодна влада в Європі не має права страчувати людей, життя — це базова європейська цінність", — нагадав президент.

Нагадаємо, 3 липня Саакашвілі вперше за кілька місяців дистанційно брав участь у засіданні суду і продемонстрував, наскільки змарнів. Наразі він перебуває в клініці Вівамед у Тбілісі.

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