Просто зараз Росія руками грузинської влади вбиває громадянина України Саакашвілі – Зеленський

Володимир Зеленський закликав офіційний Тбілісі передати Україні Саакашвілі для лікування, а також попросив партнерів не ігнорувати його стан.
Президент Володимир Зеленський заявив, що країна-агресор Росія вбиває третього президента Грузії та українського громадянина Міхеіла Саакашвілі руками грузинської влади. Він доручив МЗС викликати посла Грузії та висловити йому протест.
Про це Зеленський написав у Telegram.
Президент наголосив, що Україна неодноразово закликала Грузію "припинити знущання" і домовитися про повернення Саакашвілі на українську територію. Різні варіанти допомоги політику також пропонували партнери у співпраці з Україною.
"Сьогодні я доручив Міністерству закордонних справ викликати Посла Грузії в Україні, висловити йому рішучий протест та запропонувати залишити Україну протягом 48 годин для проведення консультацій зі своєю столицею", — повідомив він.
Зеленський закликав офіційний Тбілісі передати Україні Саакашвілі для лікування, а також попросив партнерів не ігнорувати його стан і "врятувати людину".
"Жодна влада в Європі не має права страчувати людей, життя — це базова європейська цінність", — нагадав президент.
Нагадаємо, 3 липня Саакашвілі вперше за кілька місяців дистанційно брав участь у засіданні суду і продемонстрував, наскільки змарнів. Наразі він перебуває в клініці Вівамед у Тбілісі.
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