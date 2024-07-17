Просування ворога та змова Ірану проти Трампа: головні новини ночі 17 липня 2024 року

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Ворог просунувся у Нью-Йорку, Лозуватському, Новоселівці Першій та біля Прогресу - Deep State Читати далі –>

Українські військові намагаються виснажити ворога по всій лінії фронту - Генштаб Читати далі –>

Найбільшу активність російські загарбники проявили на Покровському напрямку - Генштаб Читати далі –>

Спецслужби США отримали інформацію про змову Ірану з метою вбити Трампа - CNN Читати далі –>

У Держдепі США вважають, що Китай може відіграти важливу роль у процесі припинення війни в Україні Читати далі –>

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