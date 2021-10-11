Просять припинити голодування: прихильники Саакашвілі зібралися біля стін в'язниці

Його адвокат вважає, що голодування незворотно може привести до смерті Саакашвілі.
Після заяви особистого лікаря про погіршення стану здоров'я через голодування експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі біля стін в'язниці в місті Руставі, де утримують політика, зібралися його прихильники. Вони попросили третього президента країни припинити голодування.
Про це інформує грузинський опозиційний телеканал "Мтаварі архі".
Гендиректор телеканалу і водночас адвокат політика Ніка Гварамія заявив, що голодування незворотно може привести до смерті Саакашвілі, якщо вже в найближчі години йому не нададуть медичну допомогу.
"Я завтра зустрінуся з Міхеілом Саакашвілі в тюремній камері, і ми повинні зробити все можливе, щоб врятувати його життя. Нам він потрібний живий, нам не пам'ять потрібна про нього", — зауважив Гварамія. За його словами, колишній президент в ці хвилини дивиться у себе в камері опозиційний телеканал.
Також голова партії "Єдиний національний рух" Никанор Мелія вважає, що Саакашвілі повинен припинити голодування.
"Він потрібен Грузії", — заявив Мелія.
Він додав, що 14 жовтня соратники Саакашвілі зберуться на проспекті Руставелі і зажадають його звільнення.
Додамо, що 1 жовтня в Грузії Саакашвілі затримали і помістили до пенітенціарної установи. Він заявив, що вважає себе політичним в'язнем і оголосив голодування.
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