Протест у Бундестазі: під час виступу Шольца щодо України депутати коаліції залишили залу

Протест у Бундестазі: під час виступу Шольца щодо України депутати коаліції залишили залу

Під час виступу канцлера Німеччини Олафа Шольца, коли той відповідав на питання про політику щодо України, з залу вийшли кілька депутатів Вільної демократичної партії, яка входить до коаліції.

Шольц був запрошений головою комітету Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн, щоб пояснити свою політику щодо України та відповісти на запитання депутатів.

Про це повідомляє Spiegel.

Серед депутатів, які залишили залу, був і речник фракції з питань політики безпеки Маркус Фабер. Він написав у Мережі, що Шольц мав можливість пояснити свою поведінку щодо України перед комітетом.

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"На жаль, багато відповідей не було дано. Я сподіваюся, що ми зможемо це надолужити. Його розворот абсолютно правильний. Його потрібно реалізувати якнайшвидше", – написав Фабер.

Проте згодом депутат змінив свою риторику та спростував протест.

"Через наступні зустрічі члени моєї групи поступово змушені були залишити засідання комітету. Мені дуже шкода, що склалося інше враження, яке я цим категорично відкидаю", – заявив Фабер.

Він також висловив вдячність канцлеру "за конструктивний обмін".

"Сьогодні вкотре стало зрозуміло, що коаліція єдина у рішенні про постачання до України важкого озброєння. Зараз ми швидко реалізуємо те, що ініціювали в Бундестазі", – заявив речник фракції з питань політики безпеки.

Своєю чергою Штрак-Ціммерманн обережно розкритикувала дії своїх однопартійців, назвавши їх "незвичними". Водночас депутатка закликала не перебільшувати значення протесту для коаліції.

Водночас СДПН Шольца обурилась через протест вільних демократів.

"Це мене здивувало. У той час не було абсолютно жодних причин виходити невдоволеними. На кожне запитання канцлер відповідав дуже об’єктивно. І було б проявом ввічливості залишитися на п’ять хвилин до кінця, тим більше, що весь сеанс пройшов дуже спокійно", – сказав однопартієць канцлера Джо Вайнгартен.

Нагадаємо, 12 травня в Офісі президента України повідомили, що досі чекають на візит Шольца та президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра.

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