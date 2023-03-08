Протести у Грузії: МЗС України висловило солідарність з європейським прагненням народу

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на масові протести у Грузії щодо скандального закону про "іноагентів".

У МЗС України зауважили, що уважно слідкують за подіями в Тбілісі і підтримують грузинський народ у його європейському прагненні.

Про це йдеться на Facebook-сторінці МЗС.

"Висловлюємо солідарність із грузинським народом в його прагненні продовжити розбудову європейського майбутнього Грузії", - йдеться в повідомленні.

У МЗС України також додали, що як держава, яка прагне здобути членство в Європейському Союзі, Грузія має неухильно гарантувати громадянам їхні основоположні права та свободи, зокрема право на мирний протест.

"Ми також взяли до уваги намір Президентки Грузії Саломе Зурабішвілі ветувати закон про так званих "іноземних агентів", який підважує діяльність громадянського суспільства. Поділяємо позицію ЄС про те, що проєкт закону в його нинішній редакції суперечить європейським цінностям та стандартам", - зауважили в МЗС України.

Нагадаємо, Грузію 7 березня сколихнули протести проти так званого "закону про іноземних агентів". В опозиції називають закон проросійським і спрямованим проти євроінтеграції країни. Учасників мітингу в Тбілісі розганяли водометами, у відповідь протестувальники кидали "коктейлі Молотова". В сутичках є постраждалі, десятки мітингарів заарештовані.

Що відбувається в столиці Грузії, чому скандальний закон спричинив політичну кризу і до чого тут Росія - подробиці від ТСН.ua.

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