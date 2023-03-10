Протести у Грузії: учасники акції знову зберуться перед парламентом

Організатори акції на проспекті Руставелі у Тбілісі закликали громадян знову зібратися 10 березня 11:00.

Про це пише "ІнтерпресНьюс".

Один з очільників акції Нодар Чачанідзе звернувся до громадян, як стало відомо, що 10 березня у парламенті призначено засідання бюро, після якого відбудеться пленарне засідання. На порядку денному буде лише одне питання – зокрема, друге читання проєкту про т.зв. агентів іноземного впливу, який, як заявили сьогодні у «Грузинській мрії», буде провалено на голосуванні.

За інформацією апарату парламенту Грузії, 10 березня діятиме обмежений режим доступу до будівлі парламенту. Метою цього заходу є захист безпеки членів парламенту Грузії, співробітників апарату та візитерів парламенту, а також забезпечення умов праці.

«Відповідно до регуляцій, встановлених розпорядженням голови парламенту Грузії «Про режим охорони палацу парламенту Грузії та на прилеглій території» від 30 грудня 2016 року N259/3, діятиме обмежений режим доступу до будівлі парламенту.

До палацу буде допущено акредитованих представників ЗМІ, які будуть заздалегідь узгоджені з департаментом парламенту зі зв'язків з громадськістю та інформації», — йдеться у повідомленні.

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Додамо, що в Грузії тривають масштабні протести: учасники акції вимагають проросійського уряду піти у відставку.

Нагадаємо, що у Тбілісі під час протестів група силовиків жорстоко побила жінку.

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