Протести у Грузії: затримання учасників мітингів та заклик президентки припинити розгін людей

У Грузії правоохоронці почали затримувати учасників мітингу перед парламентом. Про це пише проєкт Радіо Свобода «Ехо Кавказу» увечері 30 квітня.

Поліція застосувала сльозогінний газ біля будівлі парламенту Грузії. Також деякі учасники акції стверджують, що правоохоронці застосували гумові кулі. Є постраждалі, яким співробітники швидкої допомоги надають першу допомогу на місці.

Правоохоронці також застосували водомет для розгону учасників акції. До цього пролунало попередження про використання спецзасобів.

Раніше учасники мітингу на вулиці Читадзе спробували забрати встановлені там загородження та перекрити ними дорогу.

До цього силовики застосували перцевий газ, внаслідок чого постраждали кілька громадян. У Міністерстві внутрішніх сил пояснили застосування спецзасобів «непідкоренням законним вимогам правоохоронців». Згодом у відомстві заявили, що акція нібито «вийшла за рамки закону».

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Водночас президентка Грузії Саломе Зурабішвілі закликала міністра внутрішніх справ «негайно припинити розгін мирної акції». Вона також звернулася до омбудсмена країни із вимогою відреагувати «для припинення будь-яких необґрунтованих і неправомірних дій спецназу».

«Ясно видно, що акція проходила мирно, жодної небезпеки вона не становила, жодної загрози порядку не було. Соромно, що ви виступили проти молоді, коли заявляєте про свою національну приналежність, соромно, що ви апелюєте до своєї віри та починаєте насильство під час Страсного тижня», – написала Зурабішвілі у повідомленні у соціальній мережі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Закон, який блокує Грузії шлях до Європи! У Тбілісі зібрався багатотисячний протест!

Нагадаємо, раніше МЗС України відреагувало на зневажливий контекст, в якому було вжито назву нашої країни.

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