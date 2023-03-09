Протести у Тбілісі: спецназ зніс барикади, але учасники протестів не здаються

У Тбілісі станом на 6 ранку за місцевим часом триває акція протесту, яка триває вже 12 годин.

Про це повідомляє Telegram-канал "Микола Левшиць".

Спецназ за допомогою техніки зніс барикади, які протестувальники встановили на проспекті Руставелі. Учасників акції знову розганяють водометами та сльозогінним газом, але вони знову повертаються. На дорозі догоряють автомобіль та сміттєві баки.

Поліція продовжує масові затримання на вулицях, що прилягають до проспекту.

Близько 50 протестувальників розгорнули 20 автомобілів поліції на проспекті Мелікішвілі.

Машини їхали у бік центру, але побачивши учасників акції протесту, різко розвернулися і поїхали.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що в Грузії мітингувальники скандують на адресу спецназу "Русские" і роблять огородження зі сміттєвих баків та лавок.

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