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Протести в Грузії: чому зібрався обурений натовп і до чого тут Росія

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Протести в Грузії: чому зібрався обурений натовп і до чого тут Росія

Фото: Associated Press

Російський закон нищить європейські перспективи Грузії.

Просто зараз під грузинським парламентом обурений натовп із європейськими та грузинськими прапорами, вже перекрив проспект Руставелі.

Про це повідомляє ТСН.

Раніше сьогодні там - попри спротив опозиції і активістів - ухвалили закон про іноагентів. Він - як видно на російському прикладі - значно придушує свободи не тільки правозахисників та опозиційної преси, але і багатьох не пов'язаних із політичним життям категорій громадян - сюди ж підпадають гранти для виноробів чи лікування гепатиту. Навіщо його ухвалюють і чим захід може допомогти - зупинити це - йдеться в матеріалі.

Розгляд двох законопроєктів про іноагентів - ризикує обернутися повномасштабною політичною кризою, яку Грузія давно не бачила. Черговий день поспіль - ще перед засіданням юридичного комітету парламенту - збирається натовп.

Всередині - вже звична для цього політичного тижня Грузії бійка. Кілька сотень неурядових організацій і засобів масової інформації категорично проти законів. Їх прямо називають російськими.  Перший називається "Про прозорість іноземного впливу", другий - "Про реєстрацію іноземних агентів". На розгляд до парламенту їх вніс антизахідний рух "Сила народу", який називають вітриною для провладної партії Грузинська мрія. Попри бурхливу реакцію всередині і чисельні засудження з боку Євросоюзу та Сполучених Штатів - прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі в Берліні - рішуче підтримує закон.

Опозицію Гарібашвілі називає деградантами. І фактично погрожує переслідувати. В цей же самий час з іншої півкулі з Нью-Йорка, де президентка Грузії Саломе Зурабішвілі бере участь в заходах ООН, вона різко висловлюється проти закону. І нагадує, що вже обіцяла його ветувати.

Саме "Грузинська мрія" свого часу допомогла нейтральній кандидатці Зурабішвілі обратися - але останнім часом стосунки між нею та прем'єром чимдалі прохолодніші.

Протести в Грузії: деталі

Нагадаємо, що раніше у Грузії депутати побилися через закон про "іноагентів". Саме тому під парламентом спалахнув масовий протест. 

Також раніше повідомлялося про те, що саме не так з "російським" законом

До того ж президентка Грузії скасувала всі зустрічі у США і планує звернутися до своєї країни через протести

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Дата публікації
Перегляди
1365
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