Протести в Грузії: чому зібрався обурений натовп і до чого тут Росія

Просто зараз під грузинським парламентом обурений натовп із європейськими та грузинськими прапорами, вже перекрив проспект Руставелі.

Про це повідомляє ТСН.

Раніше сьогодні там - попри спротив опозиції і активістів - ухвалили закон про іноагентів. Він - як видно на російському прикладі - значно придушує свободи не тільки правозахисників та опозиційної преси, але і багатьох не пов'язаних із політичним життям категорій громадян - сюди ж підпадають гранти для виноробів чи лікування гепатиту. Навіщо його ухвалюють і чим захід може допомогти - зупинити це - йдеться в матеріалі.

Розгляд двох законопроєктів про іноагентів - ризикує обернутися повномасштабною політичною кризою, яку Грузія давно не бачила. Черговий день поспіль - ще перед засіданням юридичного комітету парламенту - збирається натовп.

Всередині - вже звична для цього політичного тижня Грузії бійка. Кілька сотень неурядових організацій і засобів масової інформації категорично проти законів. Їх прямо називають російськими. Перший називається "Про прозорість іноземного впливу", другий - "Про реєстрацію іноземних агентів". На розгляд до парламенту їх вніс антизахідний рух "Сила народу", який називають вітриною для провладної партії Грузинська мрія. Попри бурхливу реакцію всередині і чисельні засудження з боку Євросоюзу та Сполучених Штатів - прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі в Берліні - рішуче підтримує закон.

Опозицію Гарібашвілі називає деградантами. І фактично погрожує переслідувати. В цей же самий час з іншої півкулі з Нью-Йорка, де президентка Грузії Саломе Зурабішвілі бере участь в заходах ООН, вона різко висловлюється проти закону. І нагадує, що вже обіцяла його ветувати.

Саме "Грузинська мрія" свого часу допомогла нейтральній кандидатці Зурабішвілі обратися - але останнім часом стосунки між нею та прем'єром чимдалі прохолодніші.

Протести в Грузії: деталі

Нагадаємо, що раніше у Грузії депутати побилися через закон про "іноагентів". Саме тому під парламентом спалахнув масовий протест.

Також раніше повідомлялося про те, що саме не так з "російським" законом.

До того ж президентка Грузії скасувала всі зустрічі у США і планує звернутися до своєї країни через протести.

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