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Протести в Грузії: що відбулося за ніч 8 березня 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Час на прочитання
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Протести в Грузії: що відбулося за ніч 8 березня 2023 року

Фото: Associated Press

Тбілісі охопили протести.

В Грузії 7 березня 2023 року ухвалили, попри спротив опозиції і активістів, закон про іноагентів. Він, як видно на російському прикладі, значно придушує свободи не тільки правозахисників та опозиційної преси, але і багатьох не пов'язаних із політичним життям категорій громадян. Тому люди вийшли на протести.

Врешті, спалахнули сутички. З боку протестувальників у правоохоронців полетіли коктейлі МолотоваЄ постраждалі серед мітингувальників та представників ЗМІ.

Проте у ніч проти 8 березня 2023 року силовики влаштували жорсткий розгін протестувальників за допомогою водометів і сльозогінного газу. 

Також правоохоронці почали затримувати учасників протестів

Вночі у Грузії розігнали протест перед будівлею парламенту: люди залишилися за барикадами силовиків. Учасники протесту тікали до провулків, пишуть місцеві Telegram-канали. Тим часом машини із силовиками продовжують прибувати до центру міста. 

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Дата публікації
Перегляди
5506
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