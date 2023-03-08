Протести в Грузії: що відбулося за ніч 8 березня 2023 року

Тбілісі охопили протести.
В Грузії 7 березня 2023 року ухвалили, попри спротив опозиції і активістів, закон про іноагентів. Він, як видно на російському прикладі, значно придушує свободи не тільки правозахисників та опозиційної преси, але і багатьох не пов'язаних із політичним життям категорій громадян. Тому люди вийшли на протести.
Врешті, спалахнули сутички. З боку протестувальників у правоохоронців полетіли коктейлі Молотова. Є постраждалі серед мітингувальників та представників ЗМІ.
Проте у ніч проти 8 березня 2023 року силовики влаштували жорсткий розгін протестувальників за допомогою водометів і сльозогінного газу.
Також правоохоронці почали затримувати учасників протестів.
Вночі у Грузії розігнали протест перед будівлею парламенту: люди залишилися за барикадами силовиків. Учасники протесту тікали до провулків, пишуть місцеві Telegram-канали. Тим часом машини із силовиками продовжують прибувати до центру міста.
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