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Протести в Ізраїлі та мрії Путіна про перемогу над Україною: головні новини ночі 27 березня 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
7032
Час на прочитання
1 хв
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Протести в Ізраїлі та мрії Путіна про перемогу над Україною: головні новини ночі 27 березня 2023 року

Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 27 березня 2023 року: 

  • В Тель-Авіві поліція за допомогою водометів і офіцерів на конях розігнала протестувальників (фото, відео) Читати далі –>
  • Путін досі вважає, що може перемогти Україну - ISW Читати далі –>
  • "За підтримку України битиме": ЗМІ знайшли ексберкутівця, причетного до насильства над вкраденими дітьми Читати далі –>
  • "Ніби бомба вибухнула": у США збільшилася кількість загиблих унаслідок торнадо Читати далі –>
  • Поки немає жодних ознак того, що Путін виконав свою обіцянку розмістити ядерну зброю в Білорусі - Білий дім Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
7032
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