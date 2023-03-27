Протести в Ізраїлі та мрії Путіна про перемогу над Україною: головні новини ночі 27 березня 2023 року

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Головні новини ночі 27 березня 2023 року:
- В Тель-Авіві поліція за допомогою водометів і офіцерів на конях розігнала протестувальників (фото, відео) Читати далі –>
- Путін досі вважає, що може перемогти Україну - ISW Читати далі –>
- "За підтримку України битиме": ЗМІ знайшли ексберкутівця, причетного до насильства над вкраденими дітьми Читати далі –>
- "Ніби бомба вибухнула": у США збільшилася кількість загиблих унаслідок торнадо Читати далі –>
- Поки немає жодних ознак того, що Путін виконав свою обіцянку розмістити ядерну зброю в Білорусі - Білий дім Читати далі –>
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