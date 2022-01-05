Протести в Казахстані: Токаєв просить Путіна ввести війська до країни

Токаєв заявив, що наразі в Казахстані триває антитерористична операція.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв в ефірі одного з казахських телеканалів повідомив, що звернувся за військовою підтримкою до партнерів країн Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) для подолання в країні масових протесті. До складу Організації входить Росія.

Про це він заявив в ефірі "Хабар 24".

Він заявив, що в країні триває антитерористична операція, а мітингувальників назвав міжнародними терористами.

"В цей час триває бій під Алмати з підрозділом ВДВ. Йде наполегливий бій. Тому я вважаю, що з боку влади, враховуючи, що дані терористичні банди є міжнародними, вони пройшли підготовку за кордоном, їх напад на Казахстан треба розглядати як акт агресії. У зв'язку з цим я сьогодні звернувся до голів ОДКБ надати допомогу у подоланні цієї терористичної загрози", - сказав президент Казахстану.

Як пишуть росЗМІ, президент Володимир Путін дав наказ "готувати допомогу". За словами голови комітету Держдуми у справах СНД Леоніда Калашника, якщо президент Казахстану Касим- Жомарт Токаєв звернеться, то Москва буде зобов'язана відреагувати.

Зауважимо, що Організація договору про колективну безпеку (ОДКБ) — військово-політична організація, до складу якої входять Росія, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан. Кремль намагається подати ОДКБ як альтернативу НАТО.

Раніше пропозицію звернутися до ОДКБ висловив перший космонавт-казах Токтар Аубакіров.

Коротко про протести в країні:

В Казахстані почалися протести через ціну на газ. У деяких містах поліція жорстоко затримувала мітингувальників. У вівторок в Алмати відбулися зіткнення протестувальників із правоохоронцями , під час яких горіли поліцейські машини та лунали постріли.

У деяких містах поліція жорстоко затримувала мітингувальників. У вівторок в Алмати відбулися , під час яких горіли поліцейські машини та лунали постріли. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв записав нове звернення до народу, в якому пообіцяв "діяти жорстко", Крім цього, він заявив, що вступає на посаду голови Ради Безпеки. Раніше очільником Радбезу був експрезидент Нурсултан Назарбаєв, який очолював країну від 1991-го до 2019 року.

в якому пообіцяв "діяти жорстко", Крім цього, він заявив, що вступає на посаду голови Ради Безпеки. Раніше очільником Радбезу був експрезидент Нурсултан Назарбаєв, який очолював країну від 1991-го до 2019 року. Також він повідомив про перші жертви внаслідок масових протестів, які тривають у країні декілька днів. За попередньою інформацією, жертвами стали правоохоронці.

внаслідок масових протестів, які тривають у країні декілька днів. За попередньою інформацією, жертвами стали правоохоронці. Міністерство закордонних справ рекомендує українцям утриматися від поїздок до Казахстану у зв'язку із запровадженням надзвичайного стану від 5 по 19 січня через масові протести .

. Через загострення ситуації ввечері 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запровадив режим надзвичайного стану на території всієї країни.

Що зараз відбувається у Казахстані, йдеться у матеріалі ТСН.ua.

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