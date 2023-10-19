Протестувальники увірвалися до Палата представників США, вимагаючи припинення вогню з боку Ізраїлю

Протестувальників, які закликали до припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС, заарештовано в офісній будівлі Палати представників.

Велика група протестувальників потрапила в офісну будівлю Палати представників, вимагаючи припинення вогню з боку Ізраїлю, в результаті чого було заарештовано кількох людей, повідомила поліція Капітолія.

Про це пише The Hill.

Пізніше трьом протестувальникам було пред’явлено звинувачення у «нападі на поліцейського», — повідомила поліція Капітолія США в дописі на X, який раніше називався Twitter.

«Демонстрації заборонені в будівлях Конгресу», — заявила поліція Капітолія в пості раніше того ж дня. «Ми попереджали протестувальників припинити демонстрацію, а коли вони не підкорилися, ми почали їх арештовувати».

Протест розпочався опівдні перед Капітолієм. Демонстранти закликали Конгрес вжити заходів для припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС, який контролює Сектор Гази.

Протестувальники скандували «Припиніть вогонь зараз», тримаючи транспаранти з тим самим повідомленням.

Поліція Капітолія не озвучила кількість здійснених арештів, але повідомила, що перекриття доріг і арешти тривають.

Біля Капітолію зібрався великий натовп, щоб «підтримати тих, кого арештували всередині».

Кілька законодавців-республіканців розкритикували звернення протестувальників.

Один з конгресменів розповів, що його табличку «Я підтримую Ізраїль», розміщену біля його офісу в Капітолії, розірвали під час протестів.

«Ось що відбувається, коли нереалістичні, неосвічені люди, які хочуть підтримати вбивство невинних ізраїльтян, невинних євреїв... вони хочуть увійти в цю будівлю Капітолія і сіяти хаос, зносити і знищувати державну власність, тому що вони не мають поняття, що відбувається на Близькому Сході, вони хочуть звинуватити Ізраїль», – сказав Ренді Вебер.

Озброєний сержант Палати представників попередив членів про те, що пункти входу в офісні будівлі Палати представників обмежені лише для законодавців і персоналу «через дії Першої поправки на території Капітолія».

Нагадаємо, що президент Джо Байден вважає, що удар по лікарні Аль-Ахлі у Газі, де загинуло сотні людей, завдав не Ізраїль, а інша сторона.

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