Протести проти антикорупційного закону: ISW розповів, що Росія побачила в українських мітингах

Протести у підтримку НАБУ / © Associated Press

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Російська пропаганда активізувалася на тлі протестів в Україні, намагаючись використати їх для підриву легітимності української влади та стримування західної допомоги. Причиною стало ухвалення Верховною Радою 22 липня закону №12414, який розширює повноваження Генерального прокурора щодо антикорупційних органів. Документ підписав президент Володимир Зеленський того ж вечора.

Про це пише видання Інститут вивчення війни (ISW).

Закон передбачає підпорядкування Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Генпрокуратурі. Його ухваленню передував обшук в офісах НАБУ, який провели СБУ та Генпрокуратура у межах справи про ймовірну співпрацю співробітників НАБУ з Росією. Цей обшук став відповіддю на розслідування НАБУ щодо корупції в СБУ.

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Проти закону вийшли протестувальники у кількох містах України, вказуючи на ризик втрати незалежності антикорупційної системи. Зеленський у відповідь заявив, що закон необхідний для протидії можливому російському впливу, і пообіцяв подати додаткові ініціативи для гарантування незалежності НАБУ та САП.

Кремль намагається використати протести на свою користь

Кремль одразу ж використав ситуацію у власній інформаційній кампанії. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що українська влада нібито розкрадає західну фінансову допомогу. Російські депутати та пропагандисти на державних медіаресурсах стверджували, що українці протестують не лише проти реформи, а й загалом проти Зеленського та війни. Прозвучали також заклики до Заходу “змінити” президента України.

У межах цієї кампанії повторюється стара кремлівська теза про корумпованість української влади та “неонацистську” природу уряду. Один із основних аргументів — нібито розкрадання західної військової допомоги.

Реальність західної допомоги інша

Насправді переважна частина допомоги США та ЄС витрачається на території самих країн-донорів — на виробництво озброєння, навчання українських військових та підтримку розвідки. Лише незначна частина передається безпосередньо Україні у вигляді матеріальних ресурсів. Звинувачення Росії не мають підґрунтя, однак Кремль намагається посилити сумніви в західних суспільствах щодо доцільності подальшої підтримки Києва.

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Протести — не антивоєнні, але Росія видає їх за такі

Аналітики зазначають: ці акції протесту не спрямовані проти війни, але Кремль свідомо перекручує їхню суть, щоб створити враження про зростання невдоволення серед українців. Це відповідає стратегії Володимира Путіна — затягування війни з розрахунком на вичерпання ресурсу західної допомоги.

Росія вже неодноразово намагалася посіяти розбрат між Києвом і його партнерами, спекулюючи на внутрішньо політичних темах. Схоже, що ця кампанія триватиме — зі спробами показати Україну як слабкого партнера, розколотого зсередини. Мета — підірвати довіру до української влади та послабити її позиції як на полі бою, так і за дипломатичним столом.

Нагадаємо, 22 та 23 липня тисячі людей два дні поспіль виходять на акції протесту проти закону, який нівелює незалежність НАБУ та САП. Мітинги тривають у багатьох містах України.