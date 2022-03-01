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"Противник використав 2/3 ракетного потенціалу, традиційна розвага поступово сходитиме на ніт", - Арестович

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"Противник використав 2/3 ракетного потенціалу, традиційна розвага поступово сходитиме на ніт", - Арестович

Фото: скріншот із відео

Також за його словами, третю добу шторм на Чорному морі захищає Одесу та Миколаїв від висадки ворожого десанту.

Російські військові використали більшу частину ракетного потенціалу. Інтенсивність ударів поступово зменшуватиметься.

Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович під час брифінгу у вівторок, 1 березня.

"Як ви бачите, знижується інтенсивність ракетних ударів, тому що противник використав щонайменше 2/3 ракетного потенціалу. Зараз ця традиційна розвага поступово сходитиме на ніт", - заявив Арестович.

Також за його словами, третю добу шторм на Чорному морі захищає Одесу та Миколаїв від висадки ворожого десанту.

"Навіть погода за нас. Третю добу шторм на Чорному морі, який не дає змогу російському морському десанту висадитися в районі Одеси або Миколаєва", – зазначив він.

Крім того, Арестович розповів, що зранку околиці Києва, які вчора були гарячою точкою, вкриті туманом і снігом, що також не дає російським окупантам почати "щоденний наполегливий" штурм Києва.

Як повідомлялось, вранці, 1 березня, російською крилатою ракетою "Калібр" було завдано удару по площі Свободи у Харкові: є загиблі.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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