ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
364
Час на прочитання
1 хв

“Проти будь-якої отрути є протиотрута”: Лукашенко про ракети Tomahawk для України

За його словами, розмови про можливе постачання — лише “риторика” президента США Дональда Трампа.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Олександр Лукашенко

Олександр Лукашенко / © Associated Press

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Україна навряд чи отримає американські крилаті ракети Tomahawk, а розмови про це назвав “риторикою”.

У коментарі російським пропагандистським ЗМІ Лукашенко зазначив, що “не слід драматизувати” ситуацію.

“Я вже говорив, що у нашого друга, Дональда, особлива тактика. Він десь там жорсткіше діє, а потім відпускає і відходить. Тому не треба в лоб це сприймати, що завтра воно і полетить”, — сказав він.

Білоруський диктатор також висловив упевненість, що США “розуміють наслідки” потенційного постачання таких ракет Україні:

“Світ різноманітний, і проти будь-якої отрути є протиотрута. Президент США це розуміє, і я думаю, що до цього не дійде”, — додав Лукашенко.

Нагадаємо, раніше Пєсков прокоментував інформацію, що Україна хоче отримати від Сполучених Штатів ракети “Томагавк”, заявивши, що це “викликає у Москви занепокоєння”.

Дата публікації
Кількість переглядів
364
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie