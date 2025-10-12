“Проти будь-якої отрути є протиотрута”: Лукашенко про ракети Tomahawk для України

Олександр Лукашенко / © Associated Press

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Україна навряд чи отримає американські крилаті ракети Tomahawk, а розмови про це назвав “риторикою”.

У коментарі російським пропагандистським ЗМІ Лукашенко зазначив, що “не слід драматизувати” ситуацію.

“Я вже говорив, що у нашого друга, Дональда, особлива тактика. Він десь там жорсткіше діє, а потім відпускає і відходить. Тому не треба в лоб це сприймати, що завтра воно і полетить”, — сказав він.

Білоруський диктатор також висловив упевненість, що США “розуміють наслідки” потенційного постачання таких ракет Україні:

“Світ різноманітний, і проти будь-якої отрути є протиотрута. Президент США це розуміє, і я думаю, що до цього не дійде”, — додав Лукашенко.

Нагадаємо, раніше Пєсков прокоментував інформацію, що Україна хоче отримати від Сполучених Штатів ракети “Томагавк”, заявивши, що це “викликає у Москви занепокоєння”.