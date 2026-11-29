Путін / © Associated Press

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Велика Британія та її міжнародні союзники можуть перейти від звичайного збору розвідувальних даних до їх активного використання для політичного тиску на Кремль.

Про це в етері Еспресо розповів британський аналітик, засновник і директор Балтійського центру міжнародної безпеки, письменник та експерт із безпеки Едвард Лукас.

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Він провів історичну паралель із Великою грою XIX століття — геополітичним протистоянням між Британською та Російською імперіями за вплив у Центральній Азії, на Кавказі, в Ірані, Афганістані та Індії.

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За словами Лукаса, у той період британська розвідка мала потужні можливості та використовувала отримані відомості не лише для аналізу ситуації, а й для безпосереднього впливу на політичні процеси.

Аналітик сподівається, що Велика Британія поступово відновлює подібний підхід під керівництвом нової очільниці розвідки Блез Метревелі. При цьому Лондон має діяти спільно з європейськими партнерами, Канадою, Австралією, Новою Зеландією та Японією.

«Я вірю, що ми бачимо початок скоординованої політичної війни проти Кремля, яка працює як стримувальний фактор», — зазначив Лукас.

Водночас він наголосив, що нинішні міжнародні переговори не варто порівнювати з Ялтинською конференцією. За його словами, під час зустрічі в Ялті сторони фактично визначили основи післявоєнного світового порядку, тоді як сьогодні немає конкретних домовленостей, здатних докорінно змінити геополітичну ситуацію.

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Окрему увагу британський аналітик приділив діям президента США Дональда Трампа. Він розкритикував символічні кроки американського лідера, вважаючи, що вони негативно позначаються на трансатлантичних відносинах.

На думку Лукаса, можливості Трампа реалізовувати власні політичні рішення обмежені позицією Конгресу США та настроями американського суспільства.

Також експерт наголосив на необхідності посилення ролі Великої Британії та Франції у забезпеченні європейської безпеки. Він вважає, що британський уряд поки недостатньо усвідомлює масштаб сучасних загроз, рівень відповідальності перед союзниками та ресурси, необхідні для подолання нинішньої кризи.

«Сподіваюся, що Британія готова взяти на себе відповідальність як провідна геополітична, ядерна й стратегічно мисляча країна Європи разом із Францією», — наголосив Лукас.

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Раніше повідомлялося, що Росія, попри значні втрати та повільне просування на фронті, продовжує досягати політичних цілей на Заході.

Ми раніше інформували, що колишній посол США в Росії Майкл Макфол розкритикував спецпосланця Трампа Джареда Кушнера, який назвав Володимира Путіна «історичною фігурою та гросмейстером політики».

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