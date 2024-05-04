Протягом 6 місяців Китай змінить свою позицію щодо війни в Україні — експерт

Експерт Олександр Морозов переконаний, що Китай залишається самостійним великим гравцем на політичній арені, тому його чітка позиція щодо війни в Україні сформується найближчим часом.

Протягом шести місяців Китай змінить свою позицію щодо війни Росії в Україні й зменшить постачання до РФ товарів подвійного призначення

Таку думку висловив політичний експерт Олександр Морозов у ефірі "Еспресо".

"На мій погляд, існує досить груба думка, що Китай повністю прийняв сторону Росії в цьому конфлікті, він за спиною Росії є джерелом конфлікту з Заходом тощо, а Путін – лише проксі Китаю. Але я не так дивлюся на це. Я вважаю, що Китай дуже великий, дійсно самостійний гравець, як і раніше", - вважає Морозов.

Експерт пояснив, що попри розширення співпраці з Росією, для Китаю дуже важливими залишаються взаємовигідні відносини з Європою та США.

"Попри те що Китай отримав відносно великий ринок на території Росії в результаті самоізоляції РФ, але при тому для Китаю є надзвичайно важливими, життєво важливими взаємовідносини зі США і з країнами Європи. Європа залишається найнадійнішим, дорогим і спокійним ринком для Китаю, і не лише ринком. І така ж сама ситуація з Північною Америкою – США, Канадою тощо. Тож я думаю, що ми побачимо впродовж 6 місяців остаточне самовизначення Китаю. І Китай, на мій погляд, виконуватиме, цілком добровільно, ті вимоги з обмеження постачань товарів подвійного призначення РФ, яких від нього очікують. Він їх дотримуватиметься", - додав він.

Нагадаємо, раніше Китай заявив, що у відносинах зі Сполученими Штатами Америки наростають проблеми, адже Вашингтон погрожує Пекіну санкціями через підтримку агресорки Росії.

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