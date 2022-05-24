"Протягом кількох тижнів": фон дер Ляєн анонсувала швидку угоду щодо російського нафтового ембарго

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ухвалення угоди щодо ембарго на російську нафту з боку ЄС є питанням кількох тижнів. Вона також сказала, що Росія має відігравати роль у відбудові України.

Рішення щодо ембарго треба адаптувати таким чином, щоб президент РФ Володимир Путін не зміг продати нафту за вищою ціною на світовому ринку.

Про це фон дер Ляєн сказала на Всесвітньому економічному форумі, пише CNN

"Ми наполегливо працюємо над цим зараз, це питання тижнів, але ми дійсно повинні знайти рішення для інвестиційних потреб. І тому це важливо, ми повинні адаптувати його таким чином, щоб у нас не було ситуації, що Путін може взяти нафту, щоб він не продав її нам і (потім – ред.) продав її за вищою ціною на світовому ринку", ­– сказала голова Єврокомісії.

Її заяву прокоментував керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Важливо, щоб ЄС показав силу та єдність і не втрачав час, а російська економіка не отримувала додаткові фінанси на війну в Україні у Європі", – написав голова ОП у Мережі.

Голова Єврокомісії також сказала, що Росія має відігравати роль у відбудові України.

"Потреби реконструкції, фінансові потреби величезні, і всі ми повинні платити, також міжнародні фінансові установи. І я вважаю, що було б справедливо, щоб Росія також сплатила свою частку. Тому зараз ми розглядаємо юридичні можливості, щоб також додати заморожені активи до цієї реконструкції. Це нетривіально, це непросто з юридичного погляду, але ми над цим працюємо", – розповіла фон дер Ляєн.

Нагадаємо, деякі члени ЄС, зокрема Угорщина, продовжують виступати проти пропозиції Єврокомісії про поступове припинення купівлі російської нафти до початку 2023 року. Російське нафтове ембарго мало б увійти до шостого пакету санкцій ЄС проти Росії від моменту її повномасштабного вторгнення до України.

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