Протистояти Трампу та "непідзвітним мільярдерам": Брінк повідомила, що йде на вибори до Конгресу США

колишня пані посол США в Україні Бріджит Брінк / © Associated Press

Реклама

Бріджит Брінк, яка у квітні пішла у відставку з посади посла США в Україні на тлі тиску з боку Вашингтона та критики Києва, оголосила про намір балотуватися до Конгресу від 7-го округу штату Мічиган. Своє рішення вона пояснює прагненням захистити демократію та боротися за свободу, а також відверто виступити проти політики Дональда Трампа.

Про це дипломатка написала на своїй сторінці у соціальній мережі X.

Від Києва до Капітолію: місія захисту демократії

У своїй заяві та відеозверненні Брінк наголосила, що присвятила життя захисту демократії та боротьбі за свободу. Вона підкреслила роль США у підтримці України після повномасштабного вторгнення Росії.

Реклама

"Захист України означає забезпечення процвітання демократій, а не диктатур", – зазначила Брінк.

Протягом останніх трьох років, перебуваючи в Україні під час війни, вона на власні очі бачила наслідки російської агресії – загибель тисяч мирних жителів, руйнування, воєнні злочини та екзистенційну загрозу для європейської безпеки.

Брінк заявила, що її рішення залишити дипломатичну службу після майже 30 років було продиктоване обов'язком "говорити відкрито". Вона відкрито критикує Дональда Трампа за його підхід до українсько-російського конфлікту.

"На жаль, президент Трамп продовжує тиснути на нашого демократичного союзника, Україну, а не на агресора, Росію. Заспокоєння диктатора ніколи не приносило і ніколи не принесе тривалого миру, і це просто не те, ким ми [США — ред.] є", — наголосила Брінк.

Реклама

Внутрішні виклики та пріоритети для Мічигану

Колишня амбасадорка наголошує, що її наступна місія – боротися за справедливість в США. Вона прагне протистояти таким фігурам, як Ілон Маск, який донедавна був одним з найближчих союзників Трампа.

"Моя наступна місія? Боротися за те, що правильно, тут, удома. Встати проти непідзвітних, необраних мільярдерів, які намагаються скоротити і спалити наш уряд і підірвати нашу демократію", — пояснила свою мотивацію Брінк.

Брінк вважає, що хаос і корупція у Вашингтоні надто дорого обходяться жителям Мічигану. Вона пригадала "безрозсудні тарифи", що підвищують вартість життя, скорочення фінансування освіти, ветеранського та медичного обслуговування, а також обмеження репродуктивних прав.

З огляду на свій досвід державної служби під керівництвом п'яти президентів (як демократів, так і республіканців) та глибоке коріння в Мічигані, Бріджит Брінк закликає підтримати її у боротьбі за те, щоб "родини Мічигану та наша країна були на першому місці".

Реклама

Бріджит Брінк балотуватиметься на проміжних виборах до Палати представників Конгресу США. Ці вибори заплановано на вівторок, 3 листопада 2026 року.

Нагадаємо, в Конгресі США хочуть зупинити Трампа від нападу на Іран. У Вашингтоні наголошують, що війна на Близькому Сході “не американська”.