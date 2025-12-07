Провал переговорів: експосол США назвав 4 ключові кроки, без яких Трамп не зупинить війну

Чотири кроки для Трампа: експосол США в РФ про те, як змусити Путіна до миру / © ТСН.ua

Переговори про закінчення війни в Україні, які адміністрація Трампа вела більшу частину року, не наблизили українців до миру.

Тому Сполученим Штатам потрібно змінити стратегію у відносинах з Росією, пише директор Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі, колишній посол США у РФ Майкл Макфол для The Times.

На думку дипломата, рішення Трампа безпосередньо взаємодіяти з Путіним — це правильний крок. Але неможливо домовитися про завершення війни, розмовляючи лише з однією стороною.

Макфол вважає, що 28-пунктний мирний план був сповнений подарунків для російського диктатора. Проте навіть ця стратегія заспокоєння не спрацювала і мала протилежний ефект.

«Путін привласнив собі поступки, запропоновані раніше цього року, а потім попросив ще. Його найзухвалішим проханням було змусити адміністрацію Трампа чинити тиск на президента Володимира Зеленського, щоб він відмовився від частини Донбасу на сході України, які досі контролюють українські солдати», — зазначив автор колонки.

Майкл Макфол назвав чотири пункти, як адміністрація Трампа може виправити ситуацію.

Перший пункт

За словам дипломата, замість того, щоб намагатися змінити думку Путіна, адміністрації Трампа слід зосередитися на зміні його можливостей. Адже доки Росія може продовжувати захоплювати території в Україні — якими б не були поступки і незалежно від величезної кількості росіян, які мають за це загинути — Путін продовжуватиме воювати.

«Він зупиниться та серйозно почне переговори лише тоді, коли у нього більше не буде засобів для продовження війни. Безвихідь на передовій є необхідною умовою для серйозних мирних переговорів. Цього можна досягти лише за умови, що президент Трамп надасть Україні більше та кращої зброї, а також запровадить та забезпечить виконання більших та кращих санкцій проти Росії», — зазначає експерт.

Тому Макфол закликав Трампа постачати українським ВПС нові запаси ракет AIM-9L та AIM-9M для своїх винищувачів F-16, яких зараз дуже не вистачає, та набагато швидше доставити першу партію ракет AIM-120.

Україні також потрібно більше систем протиповітряної оборони NASAMS та більше ударних можливостей великої дальності, таких як ракети Tomahawk, для ураження військових цілей глибше всередині Росії. Нові матеріали не лише допоможуть на полі бою, але й стануть сигналом про відданість США Україні.

Що стосується санкцій, адміністрація Трампа могла б почати з усього тіньового флоту РФ, який використовується для експорту російської нафти морем. Потім американці могли б запровадити санкції проти всіх російських банків і передати російські активи, заморожені на рахунках у США, що полегшило б прийняття аналогічного рішення європейцями. Вони також могли б запровадити санкції — або погрожувати санкціями — проти західних фірм, які дозволяють своїм технологіям потрапляти до російських військових фірм через треті країни. І вони могли б погрожувати вторинними санкціями проти Китаю, щоб зменшити купівлю Пекіном російського експорту енергоносіїв.

Пункт другий

Макфол наголошує, що адміністрація Трампа повинна відокремити переговори про припинення війни від переговорів про гарантії безпеки Заходу для України. Ця друга дискусія має відбутися без участі росіян. На його думку, було значною помилкою надати Путіну право голосу в цій розмові.

Експерт нагадав, що країни-засновники НАТО не просили Йосипа Сталіна дозволу на створення Альянсу в 1949 році.

«Ніхто не телефонував Микиті Хрущову, щоб дізнатися, чи він згоден на вступ Західної Німеччини до НАТО в 1955 році. Той самий принцип має застосовуватися й сьогодні. Путін не має права голосу», — радить аналітик.

Пункт третій

По-третє, адміністрація Трампа також повинна відокремити питання покращення відносин між США та Росією від припинення війни в Україні. Це різні питання. Зокрема, майбутні ділові угоди між США та Росією не повинні бути на порядку денному мирних переговорів, вважає експерт.

Пункт четвертий

На думку Макфола, державний секретар Марко Рубіо має взяти на себе ініціативу в переговорах як з росіянами, так і з українцями.

«Це називається „човниковою дипломатією“ не просто так. Нерозумно, щоб одна людина брала на себе ініціативу в розмовах з Путіним, а хтось інший — з українцями», — підсумував він.

Раніше спеціальний представник президента США Кіт Келлог заявив, що угода щодо України виходить на фінішну пряму.