Провали "другої армії світу" у війні наближають кінець режиму Путіна - ексголова зовнішньої розвідки

Наступальні операції ЗСУ створять ще більше передумов для зміни режиму в Росії.

Колишній голова Служби зовнішньої розвідки, генерал Микола Маломуж вважає, що успіхі ЗСУ у війні та провали "другої армії світу" наближають кінець режиму президента-диктатора Путіна. Поразки росіян в Україні стали сигналом для еліт, які почали шукати варіанти переговорів із Заходом, а деякі з Україною.

Таку думку він висловив в інтерв'ю OBOZREVATEL.

Він наголосив, що кінець режиму кремлівського "фюрера" можливий у перспективі. За позитивного сценарію, це відбудеться за півтора-два місяці.

"Тенденції щодо наших перемог наростатимуть, доки ворог не підготував резерви. Це може статися за місяць, тому для нас важливо мобілізувати всі сили та кошти, розробити ефективні наступальні операції", - спрогнозував він.

Тим часом російські еліти пропонують дві основні теми переговорів: облаштування Росії - країни, яка контролює ядерну зброю, але без Путіна, а також дії щодо усунення президента - це може бути політична відставка чи відставка через хворобу, або більш радикальні дії.

"Думаю, найближчими тижнями цього не станеться (відставка очільника Кремля - Ред.), тому що Путін ще має важелі комплексного контролю. Коли ми проводитимемо не просто військові операції тактичного рівня, наприклад, на Луганськ и Херсон, а йтиметься про системні провали Путіна і режиму. Наприклад, буде звільнено Херсон. Ми розпочнемо потужні наступальні операції у напрямку Криму, паралельно обрушиться фронт і на сході – тоді реальність усунення Путіна значно зросте", - зазначив Маломуж.

За його словами, отримавши новітнє озброєння та техніку від західних партнерів, ЗСУ створять передумови стратегічних наступальних операцій. Так, Україна зможе сформувати проводити активні наступальні операції тактичного, а можливо, і стратегічного рівня.

"Тут уже передумов для зміни режиму в Росії буде більше. Усі побачать, що Путін настільки ослаб, що зазнає вже стратегічної поразки. При цьому спецслужби йому вже не допоможуть, тому що вони самі не будуть впевнені в ньому і шукати варіанти свого порятунку - переговори з елітами та іншими представниками", - резюмував Маломуж.

Розмови про відставку Путіна

У вищому керівництві РФ з'явилися люди, які критикують дії військово-політичного командування. Опоненти диктатора Путіна чи не вперше за 20 років його правління заговорили про відставку диктатора. Відбувається це на тлі провалів окупантів у розпочатій в Україні війні.

Ба більше - в оточенні президента Путіна знайшовся сміливець, який висловив незгоду безпосередньо російському президенту з приводу його ведення війни в Україні

У Кремлі "фюрера" бояться, але більше не поважають через згубні рішення, які "фюрер" ухвалює сам. Путін ставить "російські еліти" перед фактом. Але це не завжди підтримує керівна гілка Росії.

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