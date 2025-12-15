- Дата публікації
Проведення виборів під час війни: ЗМІ дізналися деталі про законопроєкт
Сама ця ініціатива пов’язана не з якимись планами ці вибори провести — а була суто реакцією на слова Дональда Трампа про те, що в Україні виборів давно не було.
Президент України Володимир Зеленський дав доручення депутатам розробити проєкт закону про можливість проведення виборів під час воєнного стану.
Сама ця ініціатива, підтвердили РБК-Україна кілька співрозмовників у владі, пов’язана не з якимись планами ці вибори провести — а була суто реакцією на слова Дональда Трампа про те, що в Україні виборів давно не було. Мовляв, ви дорікаєте нам у тому, що немає виборів — будь ласка, ми готові.
До того ж тим самим м’яч перекинули на американський бік: для проведення виборів потрібне щонайменше серйозне зниження військової активності, отже, вимагайте від Кремля припинити стріляти й бомбити, і будуть вам вибори.
До справи підійшли серйозно: минулого тижня на Банковій уже відбулася робоча зустріч, присвячена цьому питанню. Почали готувати відповідний законопроєкт, який намагається вирішити всі проблеми, пов’язані з безпекою і не тільки.
З новацій, за інформацією РБК-Україна, — можливість багатоденного голосування, а вкластися мають у 60-денний термін, як при дострокових виборах президента.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що потрібно провести президентські вибори в Україні, бо, мовляв, їх «давно не було».
Володимир Зеленський у відповідь неочікувано заявив, що готовий до виборів, і звернувся до США та європейських партнерів з проханням гарантувати безпеку для їхнього проведення.