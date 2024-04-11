"Провели хоча б одну ніч у Харкові": після атаки Кулеба емоційно звернувся до світу

Міністр наголосив західним партнерам, що "іншого місця для Patriot наразі немає".

Після масованої російської атаки 11 квітня голова МЗС України Дмитро Кулеба вкотре закликав партнерів держави надати їй додаткові системи ППО Patriot.

Відповідний допис міністр зробив у соцмережі Х.

Кулеба зазначив, що протягом ночі Росія випустила по Україні понад 80 ракет і безпілотників — насамперед по об’єктах критичної цивільної інфраструктури. Шість ракет були балістичними.

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"Україна залишається єдиною країною у світі, яка стикається з балістичними ударами. Іншого місця для Patriot наразі немає", — наголосив очільник МЗС.

"Я впевнений, що якби ті, від кого залежить їх надання Україні, провели хоча б одну ніч у Харкові, всі необхідні рішення були б ухвалені швидко. І я був би готовий їхати разом з ними", — резюмував міністр.

Зауважимо, після нічної атаки президент України Володимир Зеленський звернувся до союзників та закликав надати державі критично важливі системи ППО та іншу оборонну підтримку, а не "заплющувати очі і вести довгі дискусії".

Нагадаємо, в ніч проти 11 квітня Україна пережила чергову масовану повітряну атаку росіян: ворог запустив десятки ракет і "Шахедів" по цивільній і критичній інфраструктурі. Вибухи прогриміли у Харкові, Запоріжжі, на Львівщині, Київщині і не тільки.

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