Провести нові вибори та звільнити політв'язнів: Рада ЄС звернулася до влади Білорусі

Також лідери європейських країн наполягають на демократичному праві народу Білорусі обирати президента країни.
Глави держав та урядів Євросоюзу ухвалили резолюцію із закликом негайно звільнити всіх політичних в'язнів у Білорусі і провести в країні нові президентські вибори.
Документ опубліковано на сайті Євроради в п'ятницю, 25 червня.
"Європейська рада вітає своєчасну імплементацію заходів щодо Білорусі, відповідно до висновків від 24-25 травня 2021 року. Європейська рада підтверджує свій заклик до негайного звільнення всіх політичних в'язнів і довільно затриманих персон, включаючи Романа Протасевича і Софію Сапегу, до припинення репресій проти цивільного суспільства і незалежних медіа", - йдеться в резолюції.
Також лідери європейських країн наполягають на демократичному праві народу Білорусі обирати президента країни в ході нових, вільних і справедливих виборів.
Тим часом економічні секторальні санкції Європейського союзу проти Білорусі вже набрали чинності.
Раніше Рада Європи офіційно прийняла нові обмежувальні заходи в якості відповіді на ескалацію грубих порушень прав людини в Білорусі, агресивне переслідування громадянського суспільства, демократичної опозиції та журналістів, а також у зв'язку з примусовою посадкою літака Ryanair в Мінську 23 травня 2021 року.